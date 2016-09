Yanina Martínez irá mañana por otra medalla en los Juegos de Río

Yanina Martínez demostró una vez más que es referente en el atletismo adaptado del país. Luego de su extraordinaria consagración del último viernes en los 100 metros T36 de los Juegos Paralímpicos de Río, hoy participó y logró el mejor tiempo de las series clasificatorias de los 200 metros T36. Así mañana buscará una nueva presea, y porque no ilusionarse con la dorada.

La rosarina terminó primera con un tiempo de 30s80 segundos en la clasificación general de los 200 metros, su prueba favorita, superando por 7 centésimas a la china Yiting Shi, ganadora de la segunda manga.

Martínez, quien tiene parálisis cerebral, tendrá la chance de sumar su segunda medalla mañana desde las 10.50 cuando el Engenhao sea escenario de la final.

“Fue una carrera dura pero me sentí cómoda. Todo salió como pensaba. Estoy ansiosa pero la presión no me afecta. Corro tranquila, es lo que me gusta. La estoy pasando bien en Río 2016. Mañana quiero otra dorada”, le dijo Yanina a Paradeportes.com, portal web especializado en el deporte adaptado argentino.

Otro bronce de Barreto

En tanto, Hernán Barreto ganó hoy la medalla de bronce en la prueba de 200 metros, mientras que sus compatriotas Diego Martín González, finalizó cuarto, y Nicolás Aravena, sexto, lograron diploma en la misma prueba de categoría T35.

Barreto logró su segunda medalla luego de haber ganado el bronce en los 100 metros y con un tiempo de 26s50 le ganó el último escalón del podio a González que hizo un tiempo de 27s21, en tanto Aravena marcó 27s25. El oro fue el ucraniano Ihor Tsvietov, al marcar 25s11 y la plata para el brasileño Fabio Da Silva Bordignon, con 26s01.

Avanza Fernández en tenis

Gustavo “Lobito” Fernández se instaló hoy en los cuartos de final de los Juegos Paralímpicos de Río al imponerse con holgura al australiano Adam Kellerman por 6-1 y 6-2. El abanderado argentino en la ceremonia inaugural invirtió una hora y diez minutos para alzarse con al victoria en este partido de tenis adaptado. Mañana buscará meterse en una de las semifinales cuando enfrente al ganador del choque entre el británico Gordon Reid y el francés Frederic Cattaneo.

Derrota en básquet

El seleccionado argentino femenino de básquetbol sobre silla de ruedas cayó hoy ante Alemania 59-20 en el último partido del grupo A en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. María Pallares fue la máxima anotadora argentina con 8 puntos, en tanto la goleadora del partido fue la alemana Gesche Schunemann, con 20.

