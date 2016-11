Yamila, condenada por abondono de persona seguido de muerte, en libertad

Yamila fue condenada a 9 años por la jueza Marisol Usandizaga por abandono de persona seguido de muerte. La joven ocultó su embarazo y en marzo de 2012 tuvo un parto en avalancha en el baño de su casa. La criatura cayó al piso, la joven pensó que estaba muerta y la introdujo en una bolsa que dejó en un lavarropas que había en el lugar. La pericia determinó que el bebé expandió los pulmones y sufrió un golpe en el cráneo. Pero la fiscal Cristina Herrera, que recientemente ingresó a la causa, entendió que la prueba colectada no demuestra con certeza la autoría del delito achacado y pidió la revocación de la condena. Este planteo fue el eje del pedido defensista que requirió un cese de prisión –se encuentra con arresto domiciliario– que fue admitido por la jueza. Por lo que Yamila recuperó la libertad mientras continúa el proceso.

Hace 10 días la defensa de Yamila solicitó el cese de prisión ya que la joven se encuentra en arresto domiciliario hace un año aproximadamente. Al momento del hecho Yamila fue detenida e imputada por homicidio; luego esa carátula fue modificada a abandono de persona seguido de muerte. El caso tramitó casi cuatro años hasta que la jueza Marisol Usandizaga, a cargo del Juzgado de Sentencia 8ª, condenó a la joven a 9 años de cárcel.

Condena apelada

Ante ello la fiscal Herrera, que asumió el caso recientemente, echó mano a su deber de objetividad y evaluó el caso. Concluyó que para que se concrete el delito de abandono de persona seguido de muerte es necesaria una omisión. En el caso ello hubiera implicado la falta de auxilio al bebé. La fiscal concluyó que, si bien la criatura expandió los pulmones, no se determinó cuánto tiempo tuvo de sobrevida, por lo que no se confirmó si el bebé estaba vivo en el momento en que fue dejado en el lavarropas, por lo que no se logró determinar si el auxilio hubiese logrado salvarlo y pidió que se revoque la condena.

Ante el planteo fiscal, las defensoras Ingrid Plessen, María Noel Severo y Juliana Tagliatti sostuvieron que el requerimiento de Herrara vuelve abstracta la medida cautelar, porque no se cumplimentan los requisitos de la prisión preventiva, y pidieron el cese del arresto, lo que fue dispuesto por la jueza. Esta decisión fue notificada a Yamila, tras lo cual la joven recuperó la libertad.