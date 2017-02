Y al final Newell’s jugó sin un nueve…

Diego Osella hace varias semanas que reclama por un nueve como alternativa de Ignacio Scocco, pero la economía del club le negó los nombres sondeados que pedía el técnico.

Mauro Óbolo, Maximiliano Gómez, Fernando Márquez, Nicolás Mazzola y Maximiliano Fornari fueron algunos de los delanteros que sonaron, pero siempre apareció el “no” rotundo como respuesta de parte de la directiva leprosa.

Osella ya había experimentado jugar sin nueve en cuatro partidos del torneo, con triunfos ante Gimnasia y Central, empate con San Lorenzo y derrota frente a Racing. En esos cotejos Amoroso, Maxi, Tevez, Formica y Figueroa se disfrazaron de “falso nueve”, algo que el DT no quiere volver a repetir.

Lo que nunca imaginó el DT es que en el primer amistoso serio de cara al inicio del torneo ya iba a tener que “remendar” el ataque por la ausencia de Nacho. El delantero sufrió un cuadro de gastroenterocolitis y se quedó afuera del partido de ayer.

En la pretemporada, Osella había probado con Isnaldo de nueve para los suplentes. Pero el zurdo ayer ni siquiera estuvo en el banco por su problema contractual. Entonces ingresó Víctor Figueroa. Y no hubo un nueve fijo. Entre el Negro y Formica buscaron ocupar ese espacio del centro, aunque por momentos se paró como nueve Amoroso y Figueroa pasó a la derecha. Ni el ingreso del pibe Tissera parece una opción viable. Y la realidad es que el estilo de juego de este Newell’s no se resiente tanto sin un nueve, pero sí extraña a Scocco cuando falta, por el peso propio de Nacho y no por su ubicación en la cancha. Y sin importar el resultado, Osella seguirá pensando en la necesidad de un nueve. Pero las arcas leprosas por ahora se lo niegan. Así que habrá que cuidar a Nacho y prenderle velas para que falte lo menos posible.

Isnaldo, ni en el banco

Eugenio Isnaldo no estuvo ayer ni siquiera en el banco de suplentes. A pesar de que Diego Osella lo piensa como una alternativa de Ignacio Scocco y ayer pudo haber sido titular, el atacante zurdo no fue tenido en cuenta a partir del conflicto por su situación contractual sin resolver que tiene con el club del Parque de la Independencia.

“Si fuera por mí, Isnaldo no juega. Se crió en Newell’s y no está bien que no firme. Pero Osella hace fuerza para tenerlo. El lunes lo vamos a resolver con la comisión directiva”, confesó el presidente Eduardo Bermúdez, dejando claro la postura de la dirigencia leprosa: firma o lo cuelgan.

Desde el entorno del jugador de 23 años buscan resolver la situación con una venta, pero por ahora la dirigencia no recibió ninguna oferta concreta, más allá de aquella de Houston de 600 mil dólares, que fue rechazada por insuficiente.

De una manera u otra, con transferencia o colgado, difícilmente Osella pueda contar con Isnaldo. Por eso insiste con traer otro delantero.

Homenaje para Gallo

El fallecimiento del doctor Eduardo Gallo no pasó inadvertido dentro de lo que es el mundo Newell’s. Y más allá de los innumerables y sentidos mensajes de ex dirigentes, jugadores e hinchas durante estos últimos días, ayer tuvo su merecido homenaje en el Coloso Marcelo Bielsa, con un minuto de silencio acompañado por un caluroso aplauso de parte de la gente. Gallo fue uno de los presidentes más queridos de la historia leprosa y bajo su mandato Newell’s ganó el título en 1988 con José Yudica como DT. Y fue finalista de la Copa Libertadores.