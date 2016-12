World Rugby reforzó compromiso en prevención de lesiones

World Rugby reforzó su compromiso en la prevención de lesiones al anunciar detalles de su enfoque de “tolerancia cero” hacia el contacto peligroso y accidental con el área de la cabeza.

Si bien las lesiones en el rugby no están en aumento, la federación continúa siendo proactiva al establecer estrategias basadas en evidencia para reducir el riesgo de lesión para todos los jugadores.

En un cambio a las reglas, World Rugby redefinió las categorías de tackle ilegal (alto) e incrementó las sanciones para desalentar los tackles altos a través de la aplicación de las reglas. Esto comenzará a aplicarse en todos los niveles del rugby a partir del 3 de enero del 2017, introduciendo mínimas sanciones en el campo de juego para contacto peligroso y accidental con la cabeza. Estas pautas tendrán apoyatura en un programa global de educación.

El enfoque, aprobado por el Consejo de World Rugby tras una extensa, independiente y experta evaluación, combina nuevas sanciones disciplinarias con un nuevo enfoque de los referís en cuanto al juego peligroso. Proveerá una serie de medidas que apunta a cambiar la cultura en el deporte para asegurarse que la cabeza sea un área protegida.

El presidente de la Unión Argentina de Rugby, Carlos Araujo dijo: “El bienestar de los jugadores es prioridad absoluta para el rugby argentino y con World Rugby estamos trabajando para adoptar todas las medidas necesarias y mejores prácticas para tener un rugby más seguro cada día. Con estas medidas se continúa la línea que busca proteger al máximo al jugador buscando reducir las lesiones en cabeza y cuello”.

Además el dirigente rosarino expresó: “Creemos que todo el rugby argentino ha abrazado el concepto que la seguridad en el juego debe estar en el centro de la escena. En la última reunión de la Comisión de Uniones, se dio pleno aval a las propuestas realizadas en este sentido por el Consejo Directivo de la UAR y su comité de seguridad”.

Desde el 3 de enero, dos nuevas categorías de tackle peligroso tendrán sanciones para desalentar y erradicar los tackles altos:

Tackle atolondrado. Se considerará que un jugador realizó un tackle atolondrado, intentado un tackle o en otra fase del juego, si al hacer contacto el jugador sabía o debería haber sabido que existía el riesgo de contacto con la cabeza, y aún así siguió adelante. La sanción se aplica aún si el tackle comienza debajo de la línea de los hombros. Este tipo de contacto también aplica a tomar, rolar o doblar el área de la cabeza/cuello, aún si el contacto comienza debajo de la línea de los hombros. Sanción mínima: Tarjeta amarilla. Sanción máxima: Tarjeta roja.

Tackle accidental. Al entrar en contacto con otro jugador durante un tackle, un intento de tackle y o durante otra fase del rugby, si el jugador hace contacto accidental con la cabeza de un rival, tanto directamente o cuando el contacto comience debajo de la línea de hombros, el jugador podrá ser sancionado. Esto incluye situaciones en la que el portador se patina ingresando al tackle. Sanción mínima: Penal.

Agustín Pichot habló en el programa Arroban y generó revuelo: “A Pato le tengo un respeto gigante”

Tras representar a World Rugby en las dos primeras etapas del Circuito Mundial de Seven, Agustín Pichot realizó declaraciones en el programa de televisión Arroban y, como es habitual en el ex capitán de Los Pumas, cada vez que es entrevistado sus dichos son noticia. El ex medio scrum habló de todo y no evitó los temas calientes.

“El tercer puesto en el Mundial de 2007 aceleró muchas cosas. En aquel entonces el rugby argentino no estaba en ningún sistema, no era profesional, muchos nos teníamos que ir a jugar afuera y era como que la IRB no pensaba que íbamos a ganar. Argentina no tenía un representante y había una cuestión altruista de mi parte para no esconderme. Ahí decidí bajarme del pedestal y meterme en el barro”, dijo Pichot para dar a conocer por qué decidió comenzar su carrera como dirigente.

A la hora de hablar del presente del seleccionado y una posible convocatoria a los “europeos”, el vicepresidente de World Rugby aseguró: “Esto no es un capricho. Hay un equipo profesional que está facturando para todo el rugby amateur. Si llamamos a los de afuera, que depende de sus clubes durante 11 meses, tapás ese crecimiento”.

Ante la consulta de la gente, Pichot se refirió a lo que ocurrió con Albacete luego del Mundial de 2011. “A Pato le tengo un respeto gigante. En los cambios que hubo en la unión a mí me tocó un papel difícil. Él lucho para que los jugadores tengan más cosas de una manera genuina y yo, desde el otro lado, trataba de llegar a donde estamos hoy. Después de que la UAR quebró en 2007, empezamos una reingeniería para tratar de ordenarnos. Si bien no era un problema grave, había que esperar para ver esos cambios. En la actualidad los jugadores ganan una fortuna, tienen lo que quieren, viajan en business y se está empezando a hacer el Centro de Alto Rendimiento. Pero recién ahora la UAR factura más de 20 millones de dólares. De hecho es la única federación de Argentina, sacando al fútbol, que maneja esos números. Después hubo otro problema con Hourcade, pero en lo que a mí respecta sabía que eran las responsabilidades que implicaban meterse en el barro”, aclaró.

Por último, el ex medio scrum se refirió a la chance de llamar a jugadores extranjeros para que representen a Jaguares. “Yo era de esa idea, pero no me dieron ni cinco de bola. Para no tener todo lo mismo durante el año quería que haya otros jugadores, pero hubo un planteo lógico de una persona muy importante del equipo que me dijo ‘si yo soy un centro y me traes un fiyiano de 200 kilos que por la mitad de mi sueldo la rompe toda, caigo radicalmente como jugador’. Si bien corremos el riesgo que ese jugador se achanche y soy de los que le gusta siempre la competencia, el sistema argentino todavía es demasiado débil. Eso va a cambiar cuando haya una segunda franquicia”.