WhatsApp es la red social más utilizada la actualidad

Según un sondeo de la consultora TrialPanel la red social más usada actualmente es WhatsApp, luego le siguen Facebook e Instangram. Youtube y Twitter quedaron atrás con una utilidad del 18 y 13 por ciento, respectivamente.

De acuerdo al estudio, el servicio de mensajería es usado por el 86 por ciento de los encuestados, mientras que Facebook llega al 76 por ciento e Instagram sólo un 25 por ciento de usuarios.

La encuesta fue realizada por la consultora para conocer los usos actuales de las redes sociales; una tendencia que para el 75 por ciento de las personas consultadas es creciente, para el 23 por ciento se estabilizará y un 3 por ciento opina que decrecerá.

El 84 por ciento de los consultados dije utilizar las redes sociales para estar en contacto con sus amigos, mientras que un 56 por ciento busca información. El 45 por ciento contacta amigos a los que no ve hace tiempo y un 44 por ciento lo hace por temas laborales.

El 50 por ciento asegura conocer a todos sus contactos, el 9 por ciento declara conocer a menos de la mitad, y el resto, no sabe.

Ante la pregunta sobre si las redes sociales influyen en las relaciones personales, 6 de cada 10 encuestados declaró que no.

Las influencias en los hábitos

Entre los que notaron una influencia por su uso se encuentran los que conocieron a su pareja, se reencontraron con amigos o los ayudó a mantenerse en contacto con gente que vive lejos.

Al consultar por lo que más gusta de las redes sociales, la interacción y el cambio de contenido con amigos es lo más mencionado, mientras que la compra/venta y el seguimiento de músicos y figuras públicas son las opciones que menos atraen.

Por otra parte, las cadenas que circulan es lo que más molesta en redes sociales (82%), al igual que el spam, el registro obligatorio en sitios web para ver contenidos, las publicidades y lo banners.

Además, a 4 de cada 10 entrevistados le molesta los comentarios sobre política.