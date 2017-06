Vudú presenta “Laberinto” con formato moderno y horizonte ampliado

Con diecisiete años de carrera y un amplio recorrido en la ciudad y alrededores, Vudú supo consagrarse como una de las bandas emblemáticas del rock local. Siempre en los escenarios, la formación trabajó los últimos dos años en su séptima producción de estudio, un disco que registra su amplio abanico sonoro, que va desde el heavy a las baladas rock incorporando algunos rasgos ligados al pop. Bajo el título Laberinto, el disco salió a la venta en un formato innovador: en un pendrive que contiene formato wav y mp3 además de algunos extras como un software reproductor y material adicional.

Vudú contará con la presencia de Claudio Cardone entre los invitados especiales de este sábado en el Vorterix, a las 22.

“Los autos nuevos no traen reproductor de CDs, las notbooks tampoco”, apuntó Ike Parodi, vocalista de Vudú, sobre un formato que responde a una nueva forma de escuchar música. “La mayoría escucha música en Spotify, la tiene guardada en la compu o la pone en el auto con un pendrive. Entonces decidimos apostar a esto. Averiguamos si el formato podía inscribirse en Sadaic, encontramos el formato de tarjeta que nos gustó mucho y le dimos para adelante”, aseguró quien a la hora de definir musicalmente el disco lo postuló como “muy ecléctico” aclarando que si bien los seis materiales anteriores tienen esa característica, porque tres de los miembros de la banda componen, en este material está más exacerbado. “Hay heavy, rock, baladas y también hay pop. En este disco se ve más porque se va más a los extremos. Con el tiempo cada uno fue desarrollándose, profundizando cada faceta”, explicó.

El material, que está compuesto por once temas grabados en el mítico estudio Abasto Monsterland, con Álvaro Villagra en la consola, tiene otra diferencia con los anteriores, la voz de Parodi toma otra dimensión. “No cambia mi manera de cantar pero sí algunas melodías, tiene registros más bajos. Puedo decir que aprendí a cantar en tonalidades mas bajas. Fue sucediendo y lo fui replicando un poquito porque me gusta cantar a los gritos y altísimo (como tiene acostumbrado al público de Vudú) pero también me gustan cosas mas tranquilas, con la voz mas relajada”, dijo quien también lleva adelante junto al pianista Víctor Parma el dúo Remake.

Las canciones tocan distintas temáticas, algunas historias de amor, postulaciones sobre la sociedad actual, y algunas autorreferenciales como “Vos te acordás”, una balada pop que cierra el disco con un poco de nostalgia: “Habla un poco de los años de infancia y de adolescencia que tuvimos principalmente Willy (Echarte) y yo en Roldán. Esos días de andar en bici hasta las doce de la noche y andar para todos lados. El club y esas cosas”.

“Con este disco retomamos el camino creativo que veníamos transitando hasta La corte de la mediocridad (2011)”, explicó Parodi. Y agregó: “Tocamos igual blues band (2015) fue un poco un paréntesis, un homenaje a un estilo que a nosotros nos identifica mucho desde chicos. Ahora retomamos un poco esa búsqueda más inconsciente en la que veníamos desde el principio. Creo que ampliamos un poco los horizontes musicales de la banda con este disco”.

Respecto del título: “Laberinto es una canción del disco”, más precisamente el cuarto track. “Particularmente me gustaba ese nombre para el disco porque refleja un poco la cabeza de toda la humanidad. Nuestra cabeza es un laberinto en el que buscamos felicidad, equilibrio, estar lo mejor posible; e incluso salir del laberinto de algunas cosas que no nos gustan, de las que queremos alejarnos lo más rápido que podamos”, explicó quien junto a Nahuel Antuña, Willy Echarte y Mario Laurino forman una de las bandas base del rock rosarino. “En estos 17 años hicimos un camino muy largo y muy intenso. Ahora te das cuenta que calaste bastante en la sociedad que escucha rock”, dijo con sencillez, y bromeó: “Los chicos más jóvenes te preguntan cosas. Cuando te piden un consejo es porque algo hiciste bien o estás viejo”.