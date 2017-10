Votó Eduardo Trasante, candidato a concejal de Ciudad Futura

Eduardo Trasante, primer candidato a concejal de Ciudad Futura, votó este domingo la escuela “San Pedro Julián Eymard”, de bulevar Oroño 3463. Lo hizo acompañado por Juan Monteverde, Caren Tepp y de Pedro Salinas, los tres actuales ediles de la agrupación.

“Hoy es un día muy importante para la ciudad. Me sumé de lleno a este colectivo, con el que venía trabajando hace tiempo, para que en Rosario nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Y donde lo importante vuelva a ser lo que le pasa al otro”, dijo Trasante.

“Creemos que ha llegado el momento de la gente sencilla en la política. De la gente que conoce los problemas de la ciudad por que los vive día a día. Rosario necesita que sus destinos sean conducidos por esa gente, que el poder vuelva a la gente común. Me cansé de pedirle a los políticos que se pongan en mi lugar, y por eso decidí ponerme yo en el suyo”, agregó.

Después de saludar a los fiscales y autoridades de mesa del establecimiento donde votó, Trasante aseguró que “en esta elección también se juega la posibilidad de fortalecer una alternativa real de gobierno de cara a 2019. Y esa también es una de las razones por las que me sume a Ciudad Futura: vine a trabajar para que Juan Monteverde sea intendente en 2019”.