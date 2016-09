Volver al camino: Coudet para el once

Volver rápidamente a la forma, a su forma, a la que conoce a la perfección. A aquella que propuso este cuerpo técnico desde el primer día que llegó. A la que no sólo lo llevó a Central a ser considerado como uno de los que mejores jugaba, pero más allá de ese elogio transitorio, la forma que lo puso a pelear arriba luego de mucho tiempo. Claro que las piezas han cambiado, pero como repiten los protagonistas canallas en cada conferencia, “la idea no se negocia”.

Sólo pasó una fecha del torneo, pero el hecho de que a los pocos días sorteó por penales a su rival de Copa Argentina luego de jugar mal exhorta a Eduardo Coudet y a sus dirigidos a buscar el camino que ya trazó.

Hoy el Chacho pondrá en el ensayo formal de fútbol los once que tiene en mente para el domingo. Pero más allá de los intérpretes hará foco en las formas para llegar al triunfo. Porque si bien es cierto que en la recta final del anterior torneo priorizó la Copa Libertadores, por el campeonato argentino hace 9 partidos que no logra sumar de a tres.

¿Dónde se aprecian los mayores problemas? El inconveniente es de funcionamiento. Central se muestra como un equipo largo, con centrales que les cuesta el mano a mano y con volantes a los cuales se les hace problemático cubrir los espacios de manera productiva.

“El objetivo es ser protagonistas en todas las canchas”. Es una de las frases reiteradas del entrenador desde el primer día que asumió. Central sólo tuvo ese rol protagónico en el primer tiempo con Defensa, pero en los tres tiempos que le siguieron no pudo…

Solidez se busca

Más allá de los dos goles en los últimos dos partidos y que uno de ellos fue con la mano el equipo se muestra como frágil. Sin dudas que es allí donde el DT y sus colaboradores deberán hacer hincapié en la práctica de hoy pensando en Vélez. Es que más allá de las discretas presentaciones de Burgos y Torsiglieri, es en esa zona donde el plantel sufrió las mayores bajas (Donatti, Álvarez y Pinola, lesionado). Los nuevos zagueros centrales parecen no arriesgar tanto y el mano a mano, por sus características, es un dolor de cabeza. Es por esto que el primer paso es el de darle seguridad con un equipo más corto, más compacto.

Para lograr la solidez deseada el Chacho deberá pedirle más sacrificio a los volantes externos y retroceder un poco más a Musto. Claro que esta solución será probada el domingo y si no funciona deberá rotar de nombres.

Como un atenuante de lo largo que se vio al equipo en la última presentación es que no estuvo Ruben. El goleador el domingo dirá presente y por su sacrificio será también una pieza importante a la hora de “compactar” las otras piezas. Encima, todo indica que jugará con Herrera, a quien se lo conoce por su sacrificio.

Por supuesto que estas soluciones son de carácter inmediato y para que el equipo continúe por el camino que supo trazar el cuerpo técnico desde que llegó. Si no hay solución, el Chacho seguramente cambiará piezas o más aún: deberá modificar las formas. Pero eso, a priori, surge como un riesgo ya que tuvo libertad absoluta para armar el actual plantel de acuerdo a su gusto. El camino recién se inicia pero el domingo ante Vélez tendrá un desafío más que importante.

Con las redes a full

Teófilo Gutiérrez subió esta imagen a la red social Instagram y la acompañó de una frase: “Gracias a Dios mejorando…”. El delantero transita un proceso de rehabilitación de la distensión muscular que sufrió en la primera fecha. Más allá de esto resulta poco probable que pueda estar en cancha el domingo, ya que la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo. Igual no está descartado.

“Cuando no estamos concentrados somos un equipito”

Damián Musto es uno de los jugadores del actual plantel de Rosario Central que más habla de fútbol con la prensa. El volante canalla analizó lo hecho en el arranque y habló de lo que deben corregir de cara a Vélez. Hizo autocrítica por ser uno de los integrantes de la columna vertebral del equipo y avisó que “en los torneos anteriores” fueron “creciendo” con el correr de los partidos.

“Cuando no estamos concentrados pasamos a ser un equipito. En los detalles está el hecho de lo que queremos ser. Se define en los detalles, para ser protagonistas hay que trabajar en eso”, sostuvo el mediocampista central. Y luego agregó: “El primer tiempo contra Defensa es lo que estamos buscando. Jugamos corto y tuvimos situaciones de gol”.

Al ser consultado sobre el segundo tiempo que jugaron ante los de Varela y el partido que hicieron contra Atlético de Rafaela, Musto explicó: “No se vio un mediocampo agresivo. Nos ganaron la segunda pelota. Cuando el equipo no se siente de la mejor manera es importante que no te conviertan goles. Son cosas para trabajar. No se apunta solamente a los centrales, porque el mediocampo no estaba presionando y no ganábamos la segunda pelota. Cuando hablamos de ser un equipo corto es tanto para adelante como para atrás”.

—Más allá de que no perdieron en los partidos que jugaron días atrás al equipo no se lo vio sólido. ¿Reconocen esto?

—Es una falla de todos. En algunas pelotas fallan los que ejecutan y en otras fallamos los que estamos yendo a cabecear. Hay que mejorar, porque al estar tan parejo todo podés ganar o perder un partido en una jugada de pelota parada. En los torneos anteriores fuimos creciendo. Se han incorporado chicos nuevos y hay que meterlos rápido en la línea de juego. Si alguno espera que alguien que recién llega sea el salvador está equivocado.

—¿A qué rival se van a enfrentar el domingo?

—A un equipo que viene golpeado. Tiene jugadores importantes, especialmente los delanteros. Creo que van a salir a buscarlo. Hay que hacer un planteo inteligente, leerlo rápido. Tenemos que aprovechar los espacios que van a aparecer por esa necesidad que van a tener de ir por el resultado.

—Ante Defensa jugaron con enganche y contra Atlético lo hicieron con doble cinco…

—Nosotros lo que tenemos más trabajado es armar el rombo en mitad de cancha cuando jugamos con un enganche. Pero habrá momentos de partidos o partidos donde tendremos que jugar con otro volante. Por eso hay que trabajarlo y agarrar los movimientos automatizados que tenemos con el otro esquema.

