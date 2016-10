Vivía en la calle con sus hijos, usurpó una casa y la desalojan

Una mujer que usurpó una casa en Arrieta al 1700 pide ayuda ante el inminente desalojo de la vivienda, que habita con sus hijos y nieta. María Laura afirma estar desesperada por la situación. “Estaba con los chicos en la calle y me metí”, cuenta la señora.

La mujer intenta evitar el desalojo, previsto para esta mañana, por todos los medios a su alcance. “Fui a Tribunales a pedir una prórroga, fui a la Municipalidad pero no me atendieron. Hablé con la hija de la dueña, a ver si ella me podía hacer un plan de pago. Ellos se negaron, no quieren saber nada. Dijeron que van a venir con la policía y van a usar la fuerza”, relató en Radio 2.

En la vivienda en cuestión, usurpada desde hace cuatro años cuando estaba desocupada, viven siete personas. María Laura vive con sus hijos, dos de ellos menores de edad, y su nieta de siete meses.