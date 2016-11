Vittorio Storaro, premiado escritor de imágenes

El director de fotografía, Vittorio Storaro ganador de tres premios Oscar por sus trabajos en los films Apocalypse Now, El último emperador y Reds, se definió como un escritor de imágenes en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata. Dos semanas atrás, Storaro terminó el rodaje del film que Woody Allen prepara para 2017 (aún sin título), en la segunda colaboración con el autor de Manhattan luego de que trabajaran juntos por primera vez en Café Society.

Storaro es uno de los grandes directores de fotografía que dio el cine y con 76 años está recorriendo el mundo ofreciendo clases magistrales, como la que dio en el Festival, orientada hacia jóvenes directores de fotografía y donde quiere compartir su punto de vista sobre la cinematografía digital en todos los aspectos, que, dice, “no cambia el concepto de iluminación”.

“Creo que hay formas de iluminación diferentes que van cambiando con el tiempo, cuando empezó, el cine se filmaba en estudios abiertos con luz natural, luego hubo un gran cambio a la luz artificial, empleando las técnicas que utilizaba el teatro, y en los 60 determinados directores de fotografía cambiaron el modo de ver la iluminación, obviamente hoy la técnica es mejor pero muchos iluminadores jóvenes cometen el error de pensar que la iluminación digital es sustancialmente distinta de la analógica, cuando lo que nadie debería olvidar es que el cine es imagen que se escribe a través del lenguaje de la luz”, dijo Storaro en una primera reflexión.

“La expresión de la fotografía cinematográfica –agregó– necesita un tiempo de desarrollo e implica también un estilo de escritura, un modo de escribir que no puede adolecer de ritmo, como en la literatura. Yo no soy un escritor de palabras, soy un escritor de imágenes”, sostuvo. “Es cierto –remarcó– que estamos en un momento histórico de un cambio importante, podemos acelerar o demorar el progreso pero no podemos detenerlo”.

Storaro registra cerca de 50 films como director de fotografía y reconoce entre estos sólo “cinco realizadores de verdad, en todo el sentido de la palabra”, que son Bernando Bertolucci (con el que colaboró en films como Ultimo tango en París, Novecento, El pequeño Buda, El último emperador); Francis Ford Coppola (Apocalypse Now, Tucker, Historias de Nueva York), Warren Beatty (Reds y Dick Tracy), Carlos Saura (Flamenco y Tango) y Woody Allen.