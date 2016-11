Visita que no incomoda

Más allá de que el gran objetivo de Central es la Copa Argentina, el campeonato local recién ingresará en la próxima fecha en el segundo tercio. Por eso el equipo de Eduardo Coudet aún tiene tiempo para recuperar el terreno perdido. Y más en condición de visitante donde precisamente el domingo que viene jugará frente a Boca en La Bombonera.

Es que el Canalla aún no ha sumado de a tres en el torneo jugando fuera del Gigante de Arroyito.

Y si bien la empresa que tendrá que sortear no asoma sencilla, el hecho de no jugar el 23 el compromiso por la semifinal de la Copa Argentina frente a Belgrano; obliga al entrenador a poner lo mejor que tenga para visitar al rival que venció el pasado miércoles 2 por la Copa.

Hasta acá el Canalla disputó 4 partidos fuera de Rosario. En los cuales cosechó 2 empates y misma cantidad de derrotas. En la tabla de posiciones que solamente contempla la cosecha de los equipos como visitante el equipo de Coudet se ubica en la 26ª posición con 2 puntos, únicamente por encima de Sarmiento, Arsenal, Vélez y Godoy Cruz.

Lo que jugó afuera

El primer partido de Central fue ante Vélez, en la segunda fecha del torneo. Allí el Canalla jugó en Liniers y cayó por 2-0. El segundo partido como visitante fue en Rafaela e igualó 0-0 con Atlético. Más tarde el equipo del Chacho perdió en cancha de Quilmes por 3-2 ante el líder, Estudiantes. Y el último juego que disputó en esa condición fue el empate 1-1 con Huracán en Parque de los Patricios justo antes del duelo con Boca.

La última vez de visitante

Central hace 10 partidos que no gana jugando afuera del Gigante. La última victoria como visitante fue en el campeonato anterior frente a Colón por 3-0 en la 5ª fecha.

Vuelven mañana

El plantel gozará hoy del segundo día descanso. Es que el DT, luego del ensayo del viernes, les dio el fin de semana libre a los futbolistas. El inicio de la semana de trabajo será mañana en horario matutino en el predio de Arroyo Seco.

“Jugará el que mejor esté”

Mauricio Martínez ha sido el encargado de la mitad de la cancha en los partidos que pasaron. Y si bien será el titular el domingo que viene, a las 18.30, cuando Central visite a Boca por el torneo el puesto de volante central es de Damián Musto. El ex Unión habló de la competencia con el casildense e hizo un balance de los partidos que jugó.

“Creo que estoy haciendo las cosas de la mejor manera para poder estar”, sentenció Martínez. Pero luego agregó: “Si no me toca estar dentro de los once voy a apoyar desde afuera. Jugará el que mejor esté, pero tampoco tengo problemas de jugar al lado de Dami. Sabemos de las condiciones que tiene él y está haciendo una recuperación muy buena. Lo necesitamos porque somos un plantel muy corto”.

Hoy para el entrenador es uno o el otro y Musto es titular. Es por este motivo que “Caramelo” es conciente que de no mediar imponderables el juego de semifinal ante Belgrano lo tendrá que ver desde el banco de suplentes. Salvo que el Chacho modifique el esquema.

—¿Les vino bien el receso por Eliminatorias?

—Es muy importante el receso para recuperar a un par de jugadores que no están bien en lo físico y también par trabajar en la parte táctica. Creo que vino bien y más luego del desgaste enorme que hicimos en Córdoba llegamos un poco cansado.

—¿Qué te faltó en estos partidos que te tocó ser titular?

—Por ahí me falta hablar un poco más. Al correr mucho en el mediocampo te cuesta hablar, es algo que tengo que mejorar día a día.