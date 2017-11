Vino a hacer negocios y terminó asesinado: identificaron cadáver encontrado en el Paraná

El pasado 7 de noviembre fue hallado el cadáver de un hombre a la vera del río Paraná, en una guardería de Granadero Baigorria. Quince días después Fiscalía dio a conocer su identidad: Amantino Maciel Vagner, un ciudadano brasileño de 45 años que, según los investigadores, llegó al país por cuestiones de negocios. El cuerpo fue identificado por familiares que llegaron a la ciudad desde Paraguay, donde vivía la víctima.

La hipótesis de los detectives es que Vagner entró a la Argentina desde Paso de los Libres, Corrientes, para efectuar una operación comercial, presuntamente la compra de un avión, situación en la que terminó asesinado, según publicó un sitio web brasileño.

Vagner, estima Fiscalía, encontró la muerte el martes 7 pasada la medianoche, entre la 1 y las 3. Ese mediodía, el cadáver apareció flotando entre los veleros de una guardería náutica baigoirriense. Estaba envuelto en una frazada, una bolsa de consorcio que incluso le cubría la cabeza, una toalla y atado con cinta. El caso está en manos de la fiscal de Homicidos Dolosos Marisol Fabbro.

“Brasileiro é encontrado morto na Argentina”

El caso de Amantino Maciel fue reproducido por el portal brasileño Blog de Berimbau, que tuvo la noticia el pasado 15 de noviembre.

Según el portal, especializado en información policial, Vagner vivía desde hace varios años en Ciudad del Este, Paraguay, con su cónyuge e hijo de 3 meses. Amantino partió hacia Rosario con la intención de comprar un avión, por lo que llevaba una importante suma de dinero, y durante días su familia no supo nada de él.

Días después, el cuerpo fue identificado por la cónyuge de Vagner, quien llegó a Rosario bajo la presunción de que el cadáver fuese de su esposo, pero como no estaban oficialmente casados –siempre según el portal digital brasileño– no le fue posible repatriarlo. Entonces Áureo Amantino, hermano de Vagner, llegó desde Borrazópolis, municipio del cual es oriunda la víctima, para lograr la repatriación de los restos. El 15 de noviembre, feriado en Brasil, Áureo y su esposa, María Helena, estaban en el paso fronterizo de Uruguayana. “Decidimos que vamos a cremar el cuerpo y llevarlo a Borrazópolis. “No sabemos exactamente lo que ocurrió, a no ser por lo que dijeron las noticias”, le dijo en esa oportunidad Maria Helena al portal mencionado.