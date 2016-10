Vigliano, el número 23

Mauro Vigliano salió sorteado ayer para dirigir el Clásico del domingo, a partir de las 16, entre Central y Newell’s. Será la segunda vez que arbitre el partido más importante de Rosario, ya que fue quien impartió justicia en el duelo que se disputó el 20 de octubre de 2013.

Vigliano, de 41 años, es oriundo de La Plata y debutó en Primera en 2010. Es juez internacional y está afiliado a la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

A Central lo dirigió 15 veces, en las cuales el Canalla ganó 6 partidos, empató 6 y perdió 3. La última actuación de Vigliano dirigiendo al equipo de Coudet fue en el empate 0 a 0 ante Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha del corriente torneo.

En otro orden, el juez platense arbitró a Newell’s en 20 partidos, en los cuales la Lepra sumó 8 victorias, igualó 7 veces y cayó otras 5. El último cotejo en el que Vigliano dijo presente, fue en la abultada victoria 3 a 0 ante Racing, debut de Bernardi como entrenador.

En cuanto en el primer Clásico que dirigió Vigliano, Central se impuso por 2-1 con goles de Alejandro Donatti y Hernán Encina. Mientras que Maxi Rodríguez hizo el gol leproso. ¿Los técnicos? Miguel Ángel Russo y Alfredo Berti.

Es permisivo (Por Claudio Martin)

Mauro Vigliano es un árbitro que está más reconocido en la Conmebol que en AFA. Es un juez que difícilmente cobre un penal, las estadísticas no lo favorecen demasiado en ese aspecto. Vigliano es un árbitro permisivo. Me parece que le cae mejor al estilo de Newell’s que al de Central. Yo creo que el árbitro debió haber sido Herrera, pero probablemente dirija Central y Boca por la Copa. Igual no hay mucho más para elegir. A mí me hubiera gustado un árbitro con mano más firme.

Violencia cero

“Por un Clásico en paz” es un pedido que surge espontáneamente a partir de situaciones conflictivas que rodearon la previa de este partido en los últimos años. Por ese motivo el Concejo Municipal convocó esta tarde a las 16 a los presidentes Raúl Broglia y Eduardo Bermúdez para fomentar la campaña “violencia cero” en el Clásico. Por otra parte, por la mañana en la sede de Gobernación se darán detalles del operativo de seguridad para el domingo.

Expendio de bonos

Hoy continúa el expendio de bonos para los socios de Central de cara al Clásico. Los tickets, de carácter obligatorio para poder ingresar, se pueden adquirir online ingresando a entradas.rosariocentral.com o en la sede de calle Mitre, subsede Pichincha y tienda oficial de zona sur. El precio de los bonos es de 160 pesos y además los socios deberán tener paga la cuota de octubre. Por último, la venta de plateas (400 pesos con bono incluido) se llevará a cabo viernes y sábado de 10 a 18 en el Gigante.