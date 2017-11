Vientos de cambio: la dirigencia recompuso relaciones con AFA

“Tendríamos que habernos encolumnado desde un primer momento con la actual conducción de AFA”. La declaración del vicepresidente Cristian D’Amico es clara y contundente. Newell’s estuvo cerca de Marcelo Tinelli y por eso encontró un lugar en la Superliga, donde Juan José Concina es vocal suplente, pero se mostró enfrentado o al menos alejado de la conducción de Claudio Tapia en calle Viamonte, algo que comenzó a cambiar hace poco tiempo.

Los primeros contactos amistosos comenzaron cuando Newell’s intentaba juntar la plata para pagarle a los jugadores y poder comenzar la Superliga. Tapia le permitió tener un adelanto de la llave de la TV y así achicar la plata que había que juntar en 5 millones.

Luego llegó el conflicto con Agremiados, las cartas documentos, las declaraciones muy duras del secretario de AFA Pablo Toviggino, cuestionando a la dirigencia leprosa, y la posibilidad de que el Tribunal de Disciplina le descontara puntos por incumplimiento de los sueldos. Y en el Parque entendieron que había que cambiar la política de relación con AFA.

Por eso la semana pasada, tras falta a la Asamblea de aprobación de Balance, el presidente Eduardo Bermúdez se reunió personalmente en Ezeiza con Chiqui Tapia. Y los presentes en la charla coincidieron que hubo una gran receptividad de parte del titular afista.

En ese cónclave, Tapia se comprometió a darle una mano a la Lepra con el tema de quita de puntos que aún tiene el Tribunal, se mostró muy metido en el trabajo de Mackey en inferiores, y aceptó la invitación para venir al Coloso a presenciar un cotejo de la Lepra, algo que podría concretarse el sábado 2 de diciembre en el cotejo ante Racing.

Y estar cerca del poder ayuda. Porque el fallo del Tribunal no salió y al parecer no será perjudicial a la Lepra. Y además en el boletín de AFA del día jueves se informó que Newell’s está habilitado para jugar la Copa Sudamericana, algo que podía estar en riesgo a partir de la falta de un balance aprobado que podía genera que AFA no le dé la licencia a la Lepra para jugar por Conmebol.

Cambia, todo cambia. Newell’s entendió que Claudio Tapia, secundado por Daniel Angelici y Hugo Moyano, tienen el poder del fútbol con una AFA que vuelve a ser poderosa desde lo económico. Y estar cerca es bueno. Por eso la dirigencia leprosa pasó al círculo de amigos de Chiqui.