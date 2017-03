Vergara, de la Uocra Rosario: “Es una estafa a los trabajadores”

“Para ciertos empresarios es más fácil no aportar y usar la plata del trabajador, porque cuando el gremio le cobra esa deuda, los intereses son más bajos que los que le cobra un banco. En resumidas cuentas, se financian con la plata de nuestros trabajadores. Es una estafa que no vamos a permitir”, sostuvo el secretario general de la seccional Rosario de Unión Obrera de la Construcción, Carlos Vergara. El sindicalista lanzó una fuerte campaña en la región para conseguir que los empresarios de la construcción paguen las deudas que mantienen con el gremio en concepto de cuota sindical y aporte a la obra social. Según los datos de la Uocra a nivel nacional, desde los últimos meses de 2016 han verificado un “significativo aumento de la morosidad” en el pago de aportes y contribuciones a los trabajadores y a la obra social Ospecon, con cifras que orillan el 30 por ciento, lo que involucra prácticamente a una de cada tres obras tanto de pequeña, mediana y gran escala del país.

“Esta conducta empresaria, deliberada, irregular y arbitraria, provoca un grave perjuicio a nuestras instituciones, poniendo en riesgo el nivel de cobertura social y sanitaria de nuestros trabajadores en actividad y de aquellos que sufren el desempleo”, advirtió el secretariado nacional de la Uocra, que encabeza Gerardo Martínez.

En esa línea, la conducción del gremio instruyó a distintas filiales para que utilicen todas las herramientas disponibles para volver a cauces normales la situación. A nivel local el secretario general de la Uocra Rosario aseguró que desde la seccional llevará este reclamo por los carriles legales pero también adelantó que las empresas donde se constaten irregularidades pueden ser blanco de fuertes acciones gremiales, incluyendo paros y movilizaciones en las obras.

El gremio calificó de “inescrupulosa e ilegal” la actitud de empresas que evaden los aportes, y recordó que los empleadores son “agentes de retención” que descuentan a los trabajadores pero no giran ese dinero a la obra social que integra el sistema solidario de salud. La Uocra advirtió que hay varias empresas detectadas en Rosario y San Lorenzo que tienen crecientes deudas con el gremio en concepto de cuota sindical y aporte de obra social, que les serán reclamadas.

Para ello, por instrucción del secretariado nacional, la conducción local de la Uocra buscará trabajar en conjunto con organismos públicos como el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), el Instituto Mandatario de Recaudaciones (IMR) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en el seguimiento del estado de los aportes gremiales de cada empresa.

“Algunos empresarios no hacen ni los aportes ni las retenciones de los trabajadores de la construcción a su obra social y a su sindicato. Eso afecta la recaudación y, por lo tanto, a los servicios sindicales y sociales del gremio”, explicó Vergara.

El dirigente destacó que, sumado a la caída del empleo que viene afectando a la actividad de la construcción, la falta de aportes de las empresas es un golpe directo a la economía del gremio. “Resiente el normal funcionamiento de la obra social en perjuicio del trabajador y su familia”, advirtió Vergara.

La agenda prevista para atacar el problema se pondrá en el corto plazo. Según se indicó, en los próximos días y semanas el gremio mantendrá reuniones con autoridades del Ieric y de la Afip en Rosario para relevar la situación, en tanto que se buscará coordinar con autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia nuevas inspecciones en obras en la región.

Responsabilidad social

Uno de los pilares de la campaña de la Uocra para la regularización de aportes y contribuciones apela a la responsabilidad social empresaria. El sindicato, según se informó, comenzó a exigir a las grandes empresas del complejo agroexportador de la región, en su mayoría cerealeras y aceiteras, que acrediten un libre deuda por parte de las firmas que hayan contratado o busquen contratar para obras en sus plantas y puertos. “En caso de no tenerlo, no entran. Porque las empresas que contratan a quienes no hacen aportes son responsables solidarias de esta estafa”, advirtió Vergara.