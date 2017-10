“Venimos sufriendo mucho los arbitrajes, no sé que pasa con Central”

“Después de la final con Boca (en referencia a la final de la Copa Argentina 2015 con el polémico arbitraje de Diego Ceballos) venimos sufriendo muchísimo con los arbitrajes. No sé qué pasa contra Central. El otro día teníamos la sensación que en cualquier momento pasaba algo… uno no quiere decir nada porque pensamos que eso nos puede jugar en contra, pero las cosas siguen pasando y tampoco podemos callarnos siempre porque quedamos como unos boludos. Esperemos que esto cambie porque estamos jugando cosas importantes, estamos en los cuartos de final de la Copa”. El enojo de Paulo Ferrari se hizo evidente. Apenas concluyó el partido el capitán canalla fue abordado en el campo de juego y si bien no puso como excusa de la derrota el arbitraje de Juan Pablo Pompei, se refirió a la sensación que tienen sobre muchos arbitrajes tendenciosos en contra de Central.

Un rato más tarde, ya con la calma del vestuario, el Loncho mantuvo su postura, aunque fue un poco más cauto en sus dichos.

“Creo que hasta la expulsión (de Parot) estábamos bien. Arrancamos el segundo tiempo con dos posibilidades para ponernos 2 a 0 en el marcador, pero los erramos. Después de que nos quedamos con uno menos, nos hicieron dos goles casi seguidos y el partido se nos complicó mucho”, explicó.

—Pasó todo en unos pocos minutos, ¿qué les sucedió?

—Nos quedamos con uno menos y nos hicieron dos goles muy rápido. No tuvimos tiempo de nada. Eso fue lo que pasó.

—¿Cómo viste las jugadas polémicas?

—Qué se yo… hablar de jugadas polémicas y de los arbitrajes, no da. Venimos complicados con ese tema. Tenemos que mejorar para poder ganar el partido que viene.

—¿Por qué decís que vienen complicados con el tema arbitrajes?

—Porque sí, porque venimos sufriendo bastante con ese tema. Ya lo sufrimos en el partido de mitad de semana con Boca por la Copa, a pesar de que ganamos. Es un tema que nos preocupa. Ahora ya está, tenemos que mejorar de cara a lo que viene y ganar cuanto antes.

—A partir de tu experiencia, ¿qué percibís que está pasando con los arbitrajes?

—¿No vieron nada el otro día en el partido con Boca por la Copa?

—Sí, hubo un claro penal de Pablo Pérez que Rapallini no sancionó…

—Bueno, ya está, a eso nos referimos.

—¿Te parece que Pompei se equivocó en algunas decisiones de este partido?

—Ya está, perdimos y punto. No nos queda otra que ganar el partido que viene porque no nos gusta estar en la parte baja de la tabla. Y le apuntaremos a la Copa Argentina como algo primordial.

—¿Con esta derrota desaprovecharon ese envión que les podía otorgar haber eliminado a Boca de la Copa Argentina?

—Sí, y también lamentamos eso. También nos vamos tristes por ese tema. Lógico que partidos como el que jugamos el miércoles te genera un desgaste muy grande tanto desde lo físico como desde lo emocional. Pero nosotros estábamos confiados en qué podíamos sacar adelante este partido y ganarlo también.

—¿Te vas triste o con bronca?

—Con una mezcla de esas dos sensaciones. Eso es lo que se percibe en la autocrítica que hacemos dentro del grupo.

Apoyo a Montero

Luciano Cefaratti habló en la previa del cotejo ante San Martín de San Juan, y dejó en claro que hay un apoyo dirigencial a la gestión de Paolo Montero y confió que la idea de Central es jugar el cotejo por Copa Argentina frente a Godoy Cruz en Córdoba.

“Desde nuestro lugar de dirigentes la continuidad de Montero nunca estuvo en duda. Sucedió lo lógico dentro del mundo del fútbol, se generó una expectativa negativa respecto de la continuidad de Montero en su cargo por lo que había pasado ante Banfield, pero con el triunfo del miércoles ante Boca volvió todo a la normalidad”, confió el vicepresidente primero canalla.

El directivo hizo mención al cotejo de cuartos por Copa Argentina, aunque todavía no hay nada definido. “La semana que viene hacemos los diálogos preliminares, pero todavía no hay fecha ni sede cierta por Copa Argentina. Una posiblemente sería a fines de octubre, pero vamos a tratar de que se juegue lo más tarde posible para ver si se llega a recuperar Camacho, algo que para nosotros es muy importante porque no vamos a contar con Gil (NdR: fue expulsado ante los xeneizes)”, comentó.

“Córdoba nos gustaría mucho, nos vendría bien esa plaza. El tema es que hay una cuestión vinculada a la seguridad que la maneja el gobierno de esa provincia. La circunvalación está en obras, y creen que no están dadas las condiciones para que se juegue un partido que traiga aparejada la llegada de muchos hinchas”, amplió, dejando en claro que jugar en la Docta parece difícil, más allá del deseo canalla.