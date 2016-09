Venecia: Oscar Martínez, favorito entre actores

En su debut en el Festival de Venecia, Marcos Carnevale dijo que fue un “desafío enorme” hacer la remake de un taquillero film francés con una impronta de la idiosincrasia argentina. En la Mostra se proyectó “Inseparables” con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna, fuera de concurso y en la sección nueva “Cine en el Jardín”; ambos acompañaron al director en la conferencia de prensa.

“No habría tenido sentido hacerlo sin darle una idiosincrasia propia de la Argentina”, declaró Carnevale sobre “Inseparables”. “No digo que los franceses no tengan la suya, pero los argentinos tenemos nuestra manera de expresar afectos y sentimientos que nos llegan de nuestro componente hispano-italiano.

El realizador de 30 años de carrera, ocho películas (“Elsa y Fred”), se encuentra por primera vez en Venecia. “Y en un tema que se basa profundamente en la emoción y los sentimientos, adaptarlos a nuestra idiosincrasia no solo era importante, era esencial”, agregó. Carnevale trabajó mucho en el personaje encarnado por Rodrigo de la Serna, un hombre tosco que acompaña a otro, mayor, que quedó parapléjico y no busca la piedad de nadie. “Lo convertimos en un muchacho del conurbano, donde legalidad e ilegalidad se confunden, pero dándole una capacidad de comprensión que excluyera la compasión”, dijo a la prensa internacional.

“Había visto la versión francesa cuando se estrenó en Buenos Aires hace cinco años, y cuando Luis Scalella me dijo que había comprado los derechos de remake y pensaba que yo era el único director que podía hacerlo, me sentí feliz”, afirmó el realizador.

Oscar Martínez, tal vez el único actor latinoamericano en más de 70 años del festival de Venecia que tiene dos películas seleccionadas, se refirió a “El ciudadano ilustre”, que también protagoniza y fue exhibida el domingo, en concurso. Martínez se perfila como uno de los favoritos para los premios finales aunque puede repetirse lo de otras películas, como “Birdman”, que fueron rechazadas por este jurado y luego recibieron un Oscar.

Tengo una experiencia igual con ‘Relatos salvajes’, que era el gran favorito de Cannes hace dos años y que con 15 minutos de aplausos, todos creían que nadie nos robaría la Palma de Oro. Y sin embargo, nos fuimos con las manos vacías aunque eso no impidió que el film fuese visto, admirado y vendido en todo el mundo”, destacó el actor. “Y es por eso que no tengo expectativas. Me basta con saber que el film es el preferido del público que, en última instancia, es el juez supremo”, agregó.

“Para un actor, es un desafío interesante verse obligado a trabajar con el mínimo de herramientas posibles. Mi personaje es cuadripléjico del cuello para abajo y eso me obligó a actuar sólo con la mirada y contando con la complicidad de la cámara, que la tomaba en primeros planos, yo podía expresar el máximo de la emoción con el mínimo de gestualidad”, añadió.

“Oscar y yo nos entregamos a esta historia sin temor y sin pretensiones de mejorarla -declaró de la Serna- y, habiendo trabajado en teatro juntos durante un año y medio, fue fácil recuperar esa complicidad que es tan necesaria para el film”.

“Había que inyectar en la película ternura y nobleza, que al contrario de lo que muchos creen no es una prerrogativa de las clases elevadas, sino una cualidad humana que puede extenderse a todas las clases sociales y eso estaba en el magnífico guión que escribió Marcos”, sostuvo De la Serna.

Martínez se declaró “muy afortunado y halagado por los elogios que se han hecho sobre mi trabajo, pero no puedo agregar más porque -como decía Jorge Luis Borges- los elogios lo dejan a uno indefenso y sin poder responder de otra manera que con las palabras que mencioné.

