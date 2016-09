Vega, último refuerzo leproso: “Estar a la altura de este club”

Las tratativas se dilataron más de la cuenta. Pero finalmente Leandro Vega se convirtió en el octavo, y último, refuerzo de Newell’s para este campeonato. Ayer, el defensor que llegó a préstamo desde River se mostró contento por su llegada a la Lepra, en donde busca la continuidad que no tuvo en el Millonario.

“Estoy muy contento de estar en este club, espero aprovechar esta oportunidad con esta camiseta. Estoy muy entusiasmado y tratando de disfrutar esto”, dijo Vega ayer al mediodía en conferencia de prensa en Bella Vista.

Y agregó: “Newell’s es un club importante y espero estar a la altura de este club. Noté un club muy ordenado que me abrió las puertas y para un chico de 20 años como yo eso es importante. Por eso espero poder cumplir los objetivos que nos propongamos con mis compañeros”.

Vega sostuvo que uno de sus principales deseos en su llegada al Parque Independencia es conseguir la continuidad que en el Millonario no tuvo: “Uno siempre trata de sumar partidos. Y en River eso no lo pude tener. Pero ya no pienso en lo que pasó, ahora estoy enfocado en aprovechar este momento, sumar experiencia y disfrutar de este paso”.

“Todavía no hablé con el técnico (Diego Osella) pero espero reunirme con él para ver qué es lo que pretende y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Puedo jugar de marcador central, por afuera como lateral izquierdo y hasta lo hice como volante alguna vez”, dijo el defensor.

Y luego acotó: “Me voy preparando para cuando el técnico lo disponga. Hay jugadores que ya están jugando y uno tiene que lucharla desde más atrás. Si me toca, voy a poner lo mejor de mí, y si no apoyaré desde afuera”.

También confesó que pese a las idas y vueltas que hubo en las tratativas, siempre estuvo “tranquilo con la negociación”. “Si se hacía me iba a poner muy contento y si no tenía que trabajar porque no me podía bajonear ni ser impaciente porque eso influye en el rendimiento”, aseveró.

“Tengo familia en Rosario que vive acá cerca del estadio y he venido muchas veces a la cancha. Ahora tengo la oportunidad de vestir esta camiseta”, contó más tarde. Y enseguida se refirió al Clásico: “Es un partido muy importante que tanto la gente como los hinchas y los jugadores siempre quieren ganar. Espero poder jugarlo y festejar”.

Mauro Formica arrastra una molestia y es duda para el domingo

Además de la baja obligada de Diego Mateo, expulsado ante Quilmes en la primera fecha, Diego Osella tiene otra preocupación de cara al partido del domingo ante Tigre en el Marcelo Bielsa. Es que Mauro Formica arrastra una molestia en el pubis y aún no se definió si podrá ser considerado por el cuerpo técnico leproso.

En caso de que el Gato no pueda ser de la partida, el DT rojinegro tiene dos alternativas en mente: que ingrese Eugenio Isnaldo y Maxi Rodríguez pase a jugar más cerca de Ignacio Scocco o directamente poner desde el arranque a Mauro Matos para que acompañe a Nacho en ofensiva. Formica será evaluado hoy y recién entonces se definirá si llega o no el fin de semana.

En tanto, Juan Ignacio Sills corre con ventaja para reemplazar a Mateo ante Tigre y así le ganaría la pulseada a Sebastián Prediger, otro que arrancó la semana con chances de meterse entre los titulares.

Osella dispondrá esta mañana una práctica de fútbol en la que despejará las dudas respecto al equipo que recibirá el domingo al Matador de Victoria en el Parque.

Presentación de Adidas

Hoy a las 12.30 se realizará la presentación de la nueva camiseta de Newell’s. El evento, organizado por Adidas se realizará en el club y tendrá a Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez como modelos de la nueva casaca roja y negra, que contará con el Banco Municipal como principal espónsor en el frente y las mangas. La camiseta saldrá a la venta hoy en las tiendas oficiales y las principales casas de deporte de la ciudad y su precio sería 1.199 pesos. La casaca alternativa, que tendrá el blanco como base recién estará disponible el próximo mes. Por ese motivo, la nueva versión tal vez deba esperar el estreno para el cotejo ante Sarmiento, ya que ante Tigre, el próximo domingo a las 14, la Lepra debería utilizar la casaca alternativa, de la cual hoy no está la nueva versión.

