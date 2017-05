Vecinos piden frenar la conexión de una antena

Vecinos de Herrera y Anchori denunciaron la instalación de una antena de telefonía celular que no cumple con la distancia mínima de emplazamiento entre las casas linderas y la vereda. Según explicaron, la habilitación presentada no se corresponde con las dimensiones reales del terreno. Luego de varios reclamos a las reparticiones municipales, el candidato a concejal Roberto Sukerman presentará este martes un recurso contencioso administrativo sumario para que se ordene la desinstalación de la antena.

Emplazada

El conflicto se inició hace dos años cuando el terreno de la plazoleta de Herrera y Anchori, a pocas cuadras de Villa Hortensia, fue comprado por la fábrica Guardatti, dedicada a la elaboración de accesorios para armas. Según contaron los vecinos, el terreno pertenecía a la Municipalidad y había sido adquirido después que el propietario original dejara de pagar los impuestos.

En 2015, los nuevos propietarios comenzaron a edificar: la intención era instalar una antena. En diciembre de ese año, los vecinos denunciaron que la obra no tenía permiso de habilitación ya que el terreno era demasiado chico para ese propósito. La obra fue clausurada, pero meses después siguieron trabajando. Durante el año pasado prepararon el terreno: instalaron un medidor de luz, colocaron tapiales y portones. Hace 15 días montaron la antena.

“Cuando los vecinos la vimos quisimos frenar la obra para que no la conecten. Ahora está montada pero no conectada gracias a que hicimos un poco de ruido”, contó Joaquín, uno de los vecinos de la zona.

Según explicó, la instalación de la antena excede lo permitido por la ordenanza. “Está en un lugar que no se corresponde con las dimensiones del terreno. La antena tiene que tener una distancia de al menos 10 metros hasta la vereda y en este caso está a sólo 3 metros”, precisó el vecino.

Denuncia

Desde que comenzó la construcción hasta ahora, los vecinos presentaron numerosas denuncias en el municipio y en el Concejo. El año pasado recibieron un informe de la Secretaría de Gobierno donde mostraba que la estructura estaba habilitada y aprobada por un estudio de factibilidad. Sin embargo, los vecinos denunciaron que los planos presentados corresponden a la fábrica y no al terreno donde estaba la plazoleta.

Ante la falta de repuesta, decidieron presentar un recurso contencioso administrativo sumario para desinstalar la antena. “Queremos denunciar que no nos atendieron, que la antena está ubicada donde no corresponde, que no nos avisaron que la iban a instalar y que puede afectar a la salud. Pedimos que se frene y desmantele”, concluyó Joaquín.