Vecinos del barrio Ludueña Norte denuncian mal funcionamiento de las cloacas

Varios vecinos del barrio Ludueña denunciaron el reclamo sobre el mal funcionamiento de las cloacas que fueron inauguradas oficialmente ayer por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz y la intendenta de la ciudad, Mónica Fein. Según indicaron en un parte de prensa, la presidenta del bloque FpV-PJ, Norma López, estuvo con los vecinos de Fraga y Einstein, quienes tienen sus cloacas colapsadas, y son de la obra “20 de junio”. “Hace dos meses que los vecinos reclaman pero no fueron escuchados. Que las cloacas hayan colapsado antes de ser inauguradas, deja muestra clara del grado de compromiso que tienen los funcionarios con la campaña política, no con los vecinos. Es lamentable”, expresó la concejala. López expresó que fueron muchos ciudadanos los que la habían contactado para que presente un pedido de informe sobre el estado de las obras y para solicitar una inspección. En tanto, la edila reclamó: “Mientras charlábamos con los vecinos y vecinas, llegó al lugar un equipo técnico de Aguas Santafesinas que relevaron casa por casa y se comprometieron a reparar la antigua colectora de calle Vélez Sarsfield. Los vecinos reclaman desde marzo en el Distrito Noroeste Porque no pueden usar sus baños y tienen materia fecal en el patio y en la cocina. La Municipalidad, a través de su distrito, de Rosario no los escuchó”.

