Vecinos de Alberdi alertan sobre la aparición de gran cantidad de perros envenenados

Vecinos de barrio Alberdi, en zona norte, se pudieron en alerta ante varios perros que aparecieron envenenados este miércoles en inmediaciones de calle Washington y bulevar Rondeau. En principio, surgió la versión de que alguien había esparcido veneno para matar a los canes. Luego, algunos vecinos señalaron que, como proliferan las ratas en un galpón ubicado en Warnes y Washington, los propietarios de las casas linderas arrojaron tóxicos para evitar que –como viene ocurriendo– los roedores ingresen a las viviendas. Y varios perros que deambulan por la zona, al parecer, los habían ingerido. “Llamamos al 911, y desde ahí dijeron que llamemos a Defensa Civil porque ellos no se podían hacer cargo. En Defensa Civil, argumentaron que tenían una emergencia y no podían atender el caso. En el Imusa, nada“, publicó con indignación una de las vecinas, Micaela, en las redes sociales. Desde una veterinaria de la zona, ubicada en Rondeau al 1200 (Mascotas del Oeste), confirmaron que ellos atendieron a seis perros envenenados. Y descartaron la hipótesis de que los canes hayan ingerido veneno para ratas, porque sus efectos en los caninos no son tan letales como los observados, que se corresponden con sustancias como el cianuro o la estricnina. Alejandra, la dueña de uno de los perros muertos, que se había convertido en una mascota comunitaria, contó su caso: “Hijos de puta, nos mataron a Val (la perra que murió envenenada en la puerta del supermercado de Rondeau al 1200), no voy a parar hasta encontrarte. La rescatamos hace un año. En la manzana todos la conocían, jugaba con los perros de la cuadra. No tienen idea del daño que han causado”. Tiran pedazos de carnés envenenados!!!! pic.twitter.com/RWQRKDQYmP — Mel †♡ 🇳🇿🇳🇿 (@MeelZaccari) 8 de junio de 2017 Zona Norte de Rosario, Alberdi/Sarmiento. NO sacar perros a la calle, están avisando varias veterinarias que reciben perros envenenados!!⚠⚠⚠ — Anna (@annabluejeans) 8 de junio de 2017 Están envenenando perros por Sarmiento, Rondeau y Alberdi. Cuidado con sus canes 🐶 — Magali✨ (@Lucianomagui) 8 de junio de 2017 ALERTA ZONA NORTE

ZONA DE BV. RONDEAU Y WASHINGTON:

TIRARON VENENO EN VEREDAS Y YA HAY PERRITOS ENVENENADOS. DIFUNDIR!!!🙏🏻🐾💞 — Cone (@conerosario) 8 de junio de 2017



