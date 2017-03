Varios gremios de la región se suman a la marcha de CGT y las CTA de este martes

Varios son los gremios locales que confirmaron su adhesión a la medida de fuerza que encabezará este martes la CGT unificada y a la que se suman las dos CTA, además de movimientos de piqueteros y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Entre quienes se suman a la marcha prevista y el acto previstop para las 15 frente a la sede porteña del Ministerio de Producción de la Nación, figuran Bancarios, Encargados de Edificio (SuteryH), Portuarios (Supa), Sutracovi (Peaje), UOM, Norte (Pami), Dragado y Balizamiento, Recolectores de Residuos, Ceramistas, Químicos del cordón industrial y Federación Nacional Aceitera. Los mecánicos de Smata pararán cuatro horas y harán asambleas en los lugares de trabajo en coincidencia con la protesta para reclamar cambios en las políticas económicas, pero no adhieren a la movilización.

RECOLECTORES DE RESIDUOS

El titular del Sindicato de Recolectores de Rosario, Marcelo Andrada, avisó que este martes 7 de marzo no habrá servicio de recolección y barrido en toda la ciudad durante el día. Recién el turno de la noche comenzará con actividad desde la medianoche.

“Pedimos disculpas a la ciudadanía pero todos debemos entender que se lucha por la dignidad de todos los trabajadores por eso estaremos en la marcha para reclamarle al gobieno nacional un cambio de políticas porque sino esto va a empeorar mucho y los trabajadores estaremos resistiendo en la calle”, dijo Andrada

SECTOR AUTOMOTRIZ PARA 4 HORAS

El Smata señaló que este martes se parará en todas las terminales automotrices del país en el marco de la medida de protesta que lleva adelante la CGT nacional. La medida es en las últimas 4 horas de la jornada laboral. En Rosario y región, comprende a General Motors y autopartes.

“Se trabajarán las primeras cuatro horas y las segundas cuatro no se realizará actividad y los trabajadores se van de sus puestos laborales”, explicó Marcelo Barros, secretario general de Smata Rosario.

No obstante, el Smata dejo en claro que no se suma a movilización de la CGT: el gremio integra el Movimiento Argentino de Acción Sindical (Masa) junto a la Unión Ferroviaria y los taxistas de Omar Viviani, entre otros, que no adhieren a la CGT unificada,

Encargados de edificios, dragado y obras sanitarias

“Debemos manifestar descontento a este gobierno opositor al pueblo trabajador”, señaló Claudia García, de SuteryH. Y Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario, agregó: “Hoy, nuevamente, viejos agoreros del liberalismo declaman en las tribunas que resulta necesario ajustar el mal llamado costo laboral para favorecer la competitividad y contener los salarios para detener la inflación”. El dirigente completó que “el crecimiento del salario real resulta imprescindible e impostergable, es el motor de la economía, el sostén principal del mercado interno y el primer eslabón en la cadena del desarrollo social y económico”.

Para Oscar Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias, “la única forma de parar a este gobierno y sus medidas antipopulares es con la gente en la calle y una gran huelga nacional por tiempo indeterminado