Vaquero: “Nuestros jugadores trabajan como profesionales”

De menor a mayor. Así se desarrolla la campaña de Argentino. Su entrenador Marcelo Vaquero no sólo habló de eso, sino de muchos temas más con El Hincha: lo que significa dirigir en la Primera D, los contratiempos de los jugadores que trabajan y cómo hacen para mejorar en una categoría amateur.

—¿Cómo están tras ganar dos partidos al hilo y quebrar la racha negativa como visitante?

—Tuvimos una semana tranquila por el resultado y eso le permite a los jugadores confiar en ellos mismos y poder desarrollar las tareas. Estamos muy bien, pero tranquilos y enfocados en el partido del sábado ante un rival complicado, que viene a defenderse.

—¿Estas acostumbrados que vengan a buscar el punto?

—Sí, porque sabemos que es una metodología de juego con la cual podemos coincidir o no, pero la respetamos. Queda en nosotros trabajar para romper ese esquema y llegar al gol.

—¿Es complicado dirigir en la D? ¿Cuesta buscar datos de los rivales sin tanta difusión?

—Al no ser profesional, la información no es tan amplia, pero estar hace tanto tiempo en el ascenso nos permite tener gente involucrada en el fútbol que siempre nos da una mano, trabaja sobre eso y los aprovechamos para poder llevar el trabajo a cabo.

—Contás con un cuerpo técnico amplio, que trabajan a full para hacer sentir a los chicos profesionales pese a que es una categoría amateur.

—Sin ninguna duda nosotros tenemos que dar un salto de calidad, empezando desde mi grupo, que hay mucha gente ayudando para tratar de superarnos día a día y darle a los jugadores los mejores elementos para que sigan creciendo.

—Hace algunas fechas comenzó el reclamo de los futbolistas de la divisional que tienen que jugar los días de semana y pierden una jornada laboral. ¿Cómo manejas ese tema?

—Ellos entendieron que es la manera en la que deben convivir, organizándose en el trabajo si es que quieren jugar al fútbol. En algunos casos hay chicos que tienen un buen potencial que pueden seguir creciendo y desarrollándose, porque hay ejemplos de futbolistas de la categoría que les ha ido bien, como Héctor Vega que se fue a jugar a San Felipe de Chile o Gastón Tedesco que está en la serie B de Ecuador.

—¿Todos entienden eso?

—Es simple: si no lo comprenden se equivocaron de camino. Nosotros los tratamos como profesionales, le damos alguna consideración cuando llegan tarde por el trabajo pero luego les explicamos cómo tienen que comer, entrenar y descansar. Los preparamos para que sigan evolucionando y lógicamente, para sacar resultados.

—Después del mal inicio que tuvieron, consiguieron tres victorias y ya piensan en el objetivo que es pelear por el ascenso.

—Sí, pero sabiendo que nos costó porque en el sector que más carencia tuvimos fue el ofensivo ya que se fueron cuatro delanteros, uno de ellos el goleador del torneo (Tedesco). No nos sobra nada pero por suerte, tenemos la posibilidad de traer cuatro refuerzos en diciembre y ahí no tenemos que equivocarnos. Esto en definitiva lo van a resolver los jugadores porque si nosotros seguimos progresando y alguno aprovecha su oportunidad quizás no tengamos que traer tanto, sino es competencia y hay revalidar todos los días.

—Recuperaron la solidez defensiva, esa es otra clave.

—Eso es bueno porque la defensa ya se conoce. Hay tranquilidad de tener un funcionamiento bastante aceitado.

—¿Qué cambió para que pasaran de cuatro derrotas al hilo en el inicio a ganar tres de los últimos cuatro cotejos?

—Creo que fundamentalmente nos costó encontrar lo que es la definición. Igualmente no ganamos de forma holgada, debemos trabajar hasta lo último cada partido, no es el mismo equipo donde éramos más contundentes por lo tanto eso refleja que deben seguir creciendo y que es un equipo que tiene que jugar permanentemente de forma intensa, dar todo durante los noventa minutos, porque sino empezamos a ser uno más y ahí es donde nos cuesta sumar.

Arquero sin confirmar

Marcelo Vaquero confirmó un cambio y tiene una duda por lesión para recibir el sábado desde las 15.30 a Yupanqui. Cristian Iramáz ingresa en lugar de Julián Bembo, mientras espera que el arquero Lucas Rodríguez se recupere de una molestia en la mano. Si el 1 no se recupera, su lugar lo ocupará Matías Romano. ¿El probable? Rodríguez o Romano; Emanuel Andrada, Esteban May, Brian Carabajal y Leandro Córdoba; Iramáz, Emanuel Fabrizio, Alejo Vechiarello y Alejandro Olocco; Leandro Gómez y Luciano Céspedes. Después de la práctica de este sábado se confirmará el equipo.