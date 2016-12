Van por todo: los Sub 17 debutan en Goya

El seleccionado santafesino de categoría Sub 17 cumplió con la etapa final de sus entrenamientos en Ceres camino al Campeonato Argentino de Corrientes y viajó para instalarse anoche en Goya, sede en la que participará desde hoy en el torneo. El debut será ante Tucumán a partir de las 19.

En la zona A, en Paso de los Libres, estarán Buenos Aires, Córdoba, Salta y Río Negro, mientras que en la B, en Goya, jugarán Santa Fe, Misiones, Neuquén y Tucumán y en la C, en Curuzú Cuatiá, serán de la partida Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Chubut.

A pesar de no poder contar con jugadores importantes de procesos mundialistas como Jonathan Basualdo, Marco Giordano y Francisco Caffaro, Santa Fe es uno de los elencos que cuenta con mayor potencial y que es visto en la previa como candidato, porque cuenta con un muy buen plantel, pero se da la particularidad que le toca un grupo competitivo en el que no podrá darse el lujo de cometer errores porque podría quedarse afuera de la ronda campeonato.

El plantel

El cuerpo técnico lo integran Marcelo Miretti, Gerardo Velazco y Guillermo Martinuzzi. El plantel: Francisco Farabello (Sport), Francisco Vanni (Santa Paula), Facundo Viola (Unión San Guillermo), Manuel Alonso (Libertad de Sunchales), Juan Cruz Fornero (Cacu), Juan Ignacio Bruni (Sport), Juan Ignacio Fernández (Sport), Julián Eydallín (Talleres Villa Gobernador Gálvez), Francisco Breques (Libertad de Sunchales), Nicolás Reynoso (Libertad de Sunchales), Álvaro Chervo (Sportsmen de Rosario) y Nicolás Franco (Peñarol de Mar del Plata).

Luego de la presentación ante los tucumanos, Santa Fe enfrentará mañana a las 21 a Neuquén y el jueves a las 21 cerrará frente a Misiones, que tiene la particularidad de contar con DT formado en Rosario como Mariano Marcos y esperaba para poder contar con su hijo Juan Ignacio, rosarino formado en tierras chaqueñas y misioneras.

Los ganadores de zona y el mejor de los tres segundos clasificarán a las semifinales del grupo Campeonato, mientras que después los elencos se repartirán en rondas Consuelo y Estímulo.

Los partidos para hoy serán: Buenos Aires vs. Río Negro, Santa Fe vs. Tucumán, Entre Ríos vs. Mendoza, Córdoba vs. Salta, Misiones vs. Neuquén, Corrientes vs. Chubut.

Un 2016 increíble

Santa Fe se quedó en este 2016 con los Argentinos masculinos de las categorías Sub 13 (la dirigió Fernando Ciprián) y Sub 15 (a cargo de Roly Dianda) y finalizó en el segundo lugar tanto en Sub 14 (Roly Dianda fue el DT) como en mayores (repitió subcampeonato con Sebastián Saborido como DT). El de Sub 19 no se disputó. Entre las mujeres, Santa Fe ganó el certamen de Sub 14 y terminó segundo en Sub 17, en ambos con Daniela Oldani y Ciro Redondo como entrenadores. En el 3×3 fue finalista entre las mujeres, mientras que los varones no llegaron a semifinales. Por esta razón, Santa Fe se quedará una vez más con la Copa Mario Siria, el premio a la Federación con mejores resultados de la temporada, algo que ya consiguió en 2013 y 2014.

Derrota en San Cristóbal

En el cierre de la cuarta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe, Racing de San Cristóbal se impuso a Sportsmen Unidos de Rosario por 101 a 95 en gran reacción, ya que ganó 39 a 20 el último cuarto. Sebastián Abba se despachó con 38 puntos, mientras que Vicens y Ferreyra hicieron 19 cada uno. En el Verde anotó 30 puntos Erick Topino y colaboró con 23 Ignacio Tripelli.

Santa Paula se quedó con el clásico de Gálvez al derrotar a Ceci por 66 a 50 con 20 puntos y 11 rebotes de Agustín Chiana más 10 de Leandro Furlán. Martín Chavarini hizo 15 en la visita. Impresionante marco en el Víctor Comelli que vivió una fiesta para la ciudad.

El Tablero

Rosarinos en el TNA

En el Torneo Nacional de Ascenso, Comunicaciones de Corrientes le ganó a Villa San Martín de Resistencia por 87 a 68. En el ganador no anotó Matías Aristu y en el perdedor hizo 11 Agustín Carnovale. Barrio Parque superó a Tiro Federal 85 a 73. En el perdedor hizo 11 puntos Matías Stival. El Sportivo Las Parejas de Agustín Pujol cayó 85 a 56 ante Independiente de Santiago del Estero. Mauro Tarrago y Marco Luchi anotaron 7 puntos en el perdedor.

Atenas sube con Lo Grippo

Atenas de Córdoba superó a Quilmes en Mar del Plata por 69 a 62 y sigue subiendo de la mano del interno rosarino Diego Lo Grippo, quien se despachó con 17 puntos y 8 rebotes. En el otro duelo el domingo, Instituto venció 85 a 80 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Mientras, hoy Atenas enfrentará a Peñarol de Mar del Plata, Olímpico frente a Obras y La Unión de Formosa con Bahía Basket.

Victorias de Valdivia

Culminó otro fin de semana de competencia por duplicado en la Liga Nacional de Chile y el Valdivia de Juan Manuel Córdoba y Guillermo Maurino le ganó a Puente Alto 81 a 68 y a Tinguiririca 105 a 70. Por su parte, el Deportes Castro de Marcelo de la Fuente cayó ante Osorno 83 a 73 y frente a las Ánimas 85 a 71. Los tres entrenadores pasaron durante largo tiempo por el básquet de Rosario.

Derrotas en Italia

La actividad de los rosarinos por el mundo fue mucha durante el fin de semana, aunque sin tanta fortuna en Italia. En la B Nacional, Planet Catanzaro cayó ante Valmontone por 80 a 61. El ex Gimnasia y Puerto Nicolás Morici hizo 9 tantos en el perdedor. Mientras, en la C Gold, el Corno di Rosazzo de Matías Príncipe perdió frente al líder Oderzo 68 a 57. El ex Caova y Atalaya hizo 3 puntos.