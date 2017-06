¿Valenzuela se queda en el Parque?

Milton Valenzuela pasó a ser tema principal en el Parque. El buen rendimiento del lateral en los dos partidos que le tocó jugar en primera ratificó lo que se decía del juvenil defensor: es un gran proyecto. Y por eso los hinchas reclaman que no se venda y el jugador se ilusiona con quedarse en el Parque.

Pero Newell’s ya aprobó su venta, incluso con autorización judicial, y espera por los 750 mil euros que se comprometió pagar un grupo inversor español por el 60 por ciento de los derechos económicos del lateral zurdo.

De todas maneras, la plata no llega. Ya pasó más de un mes de aquella aprobación judicial y la dirigencia leprosa sigue a la espera de la transferencia para poder cumplir con obligaciones (sueldo de jugadores), incluso envió una carta documento reclamando el pago, caso contrario podría dar por caída la operación.

Y si eso sucede, habría una solución que sería mejor vista por las partes. Un grupo inversor local pondría la plata solicitada y dejaría al jugador en el Parque al menos una temporada. Y Newell’s pondría una cláusula para que una venta futura no pueda ser menor a una cifra importante que resta definir, y así garantizar una mejor recompensa en caso que el jugador tenga un rendimiento alto y eleve su cotización.

“No quiero pensar en ese tema ahora. Me gustaría quedarme si tengo chances de jugar, pero no depende de mí”, comentó Valenzuela, que hace un mes tenía las valijas listas para irse a España, pero hoy tiene muchas chances de quedarse en el Parque.

Maxi, otra vez en duda

La Lepra entrenó ayer en el predio Bella Vista de cara al compromiso del jueves a las 15 ante Belgrano, en Córdoba, a puertas cerradas. Y la principal duda del inicio de la semana vuelve a ser la presencia o no de Maximiliano Rodríguez.

La Fiera entrenó este lunes en forma diferenciada y una vez más Juan Pablo Vojvoda deberá esperar hasta último momento para saber si lo incluye o no en el cotejo ante el Pirata. Y como esta semana no va a hacer fútbol formal (ayer trabajaron con pelota los suplentes y el resto hizo tareas regenerativas) será clave cómo se sienta Maxi en la práctica de este martes.

Si el delantero no está en su mejor forma, seguramente lo preservarán para el cierre del torneo ante Godoy Cruz.

Por eso, la única certeza que tendrá Vojvoda de cara al cotejo del jueves es que podrá contar con Mauro Formica, quien cumplió la fecha de suspensión e ingresará por Víctor Figueroa.

En cuanto a Sebastián Domínguez, si bien cumplió la sanción, se recupera de un esguince leve de la rodilla derecha y todo indica que el DT no modificará la defensa.

La Lepra volverá a entrenar este martes por la mañana y este miércoles viajará a Córdoba para quedar concentrado en la Docta de cara al choque ante Belgrano.

Contra Godoy Cruz, el martes

Newell’s ya sabe qué día jugará la última fecha del torneo: será el martes 27 con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Y si bien el día puede sorprender y resultar antipático para los hinchas, que esta vez sí podrán ir al Coloso, la realidad es que a Newell’s no le viene mal jugar en el cierre de la fecha.

La Lepra jugará el jueves a las 15 ante Belgrano en Córdoba, y si le hubiera tocado jugar el domingo junto a los otros equipos que pelean por ingresar a la Libertadores el descanso no hubiera sido el ideal.

Y si bien en el borrador inicial estaba programado para el lunes 26, jugar un día después no viene nada mal, ya que además de un mayor descanso, la Lepra sabrá de algunos resultados de rivales directos que juegan el sábado (San Lorenzo) y domingo (Racing, Colón, River). En tanto, Independiente ante Lanús y Estudiantes frente a Quilmes jugarán también el martes.

La palabra de Fertoli

Los pibes responden y serán importantes en este cierre de torneo. Juan Pablo Vojvoda les dio minutos a muchos juveniles que conoce bien y el equipo mejoró. Y ante Lanús hubo algunos destacados, como Héctor Fertoli, autor del tanto leproso.

El delantero de 22 años nacido en El Trébol dialogó en el programa Una Buena Tarde, de radio Del Plata, y contó que uno de los motivos de su mejoría a la hora de definir tiene que ver con Juan Pablo Vojvoda.

“Nos quedamos con la sensación de haber hecho las cosas bien, el empate fue algo aislado. En el primer tiempo pudimos convertir algún gol más”, comentó el Rayo, con la misma bronca que reflejaron sus compañeros tras el empate.

Frente a Lanús, el atacante jugó por izquierda y mucho más cerca del área rival, algo que tuvo que ver con el plan táctico de Vojvoda. “A los delanteros nos ayuda que el equipo presione bien arriba y no tener que correr 50 metros para llegar al arco rival. Me siento cómodo por izquierda, aunque Scocco se tira afuera y me pide que ocupe el puesto de nueve muchas veces”, contó.

Fertoli anotó tres tantos en los dos últimos partidos y aseguró que esa mejoría a la hora de anotar tiene que ver un pedido de Vojvoda cuando lo dirigía en reserva. “Siempre me pone contento anotar. Vojvoda me pidió que mejore la definición cuando estaba en reserva, eso me ayudó a meter goles y terminar en primera”, señaló.

Los problemas externos fueron parte del día a día en el Parque y el juvenil atacante aseguró que los referentes trataron de pilotear el tema sin que afecte tanto a los más jóvenes. “Nosotros pensamos en entrenar, intentamos que no nos afecte lo que pasa afuera. Aunque a veces se hace difícil. Por suerte los grandes nos ayudan mucho. Hay un plantel hermoso con jugadores de experiencia que nos ayudan mucho a los más chicos”, expresó.

Por último, Fertoli se mostró confiado en poder lograr el objetivo de entrar a la Libertadores, aunque pronosticó que será necesario ganar los dos partidos. “Hicimos un gran torneo y la idea es ganar los próximos dos partidos para poder ingresar a la Copa Libertadores. Sería un gran cierre”, concluyó.