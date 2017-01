Estas vacaciones, el movimiento en la Terminal es “el más bajo en años”

Datos que entregan desde la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno muestran que la salida de pasajeros desde la ciudad a los puntos turísticos más visitados en temporada veraniega es la más baja en años. Desde el 1º al 16 de enero de este año hubo un promedio diario de 652 viajes desde y hacia Rosario, mientras que en la misma quincena de 2016 la media fue de 740 servicios. Según el director de la estación, Orlando Debiasi, la merma se da por la caída en el poder adquisitivo y la actividad económica. “Hace cinco o seis años teníamos colas de colectivos para entrar que llegaban hasta calle Lavalle. Y ahora estamos con las plataformas vacías”, graficó.

Tener datos precisos sobre el número de personas que salen de vacaciones no suele ser una tarea sencilla. El grueso lo hace en su vehículo, lo que dificulta la medición. Mientras que las partidas en avión, el medio de transporte más caro, representan un universo mucho más pequeño.

En ese marco, lo más fehaciente es recurrir al movimiento que se genera en la Terminal de Ómnibus. Y ahí los números son contundentes este año.

En la primera quincena de este año la estación local tuvo 10.439 servicios entre partidas y arribos, un promedio de 652 por día. El promedio representa una caída del 12 por ciento respecto de los 740 viajes el mismo mes de 2016. “Los números de 2017 son los más bajos en mucho tiempo. Habría que buscar bastante para encontrar algún registro tan flojo como éste”, sostuvo Debiasi,

El funcionario agregó que los datos se enmarcan en una merma que comenzó a pronunciarse en los últimos 5 ó 6 años.

“La disminución de pasajeros la comenzamos a ver entre 2011 y 2012. Hasta entonces teníamos una media de 1.000 coches diarios para todo el año. Y en enero se llegaba a los 1.200, casi el doble del movimiento actual”, calculó.

La caída más pronunciada se viene dando este mes con las empresas de transporte que no tienen servicios regulares. Es decir, las que viajan sólo en temporada con turistas, sobre todo a partir de la venta de paquetes cerrados.

“Llegamos a tener una salida de 70 micros por día de ese tipo de compañías. Y hoy no pasan los 30.”, contó el titular de la Terminal.

La baja más notoria –siguió Debiasi- es en los viajes a la costa atlántica argentina. El dato no sorprende, ya que va en línea con el menor nivel de reservas que muestra este año la zona, según información que entregaron operadores turísticos locales.

“Los viajes a Córdoba también cayeron, aunque menos. Y después para Brasil y Uruguay está todo vendido hasta mediados de febrero y con refuerzos. Pero no son destinos para tomar cómo parámetros del movimiento. A Brasil sólo salen entre seis y siete coches por día, y a Uruguay dos o tres”, señaló.

La merma en las playas argentinas se puede explicar en buena parte por los precios. Veranear allí cuesta este año entre un 20 y un 40 por ciento más caro que la temporada pasada, mientras que en Brasil los precios no tuvieron grandes variaciones, medidos en dólares.

Y en el caso de los viajes en micro las diferencias no son amplias. Un pasaje al vecino país puede llegar a costar solo un 20 por ciento más que a Mar del Plata (ver aparte).

Los números empujan a pasarla afuera

Según relevaron agencias de turismo locales antes de comenzar la temporada, pasar las vacaciones en la costa argentina cuesta entre un 20 y un 40 por ciento más que el año pasado, mientras que los precios de Brasil, cotizados en dólares, no variaron demasiado de verano a verano. Así, muchos viajeros optaron más por irse afuera que por quedarse en el país.

También ha ayudado el hecho de que se hayan incrementado la cantidad de conexiones directas en avión desde Rosario hacia diversos puntos del país y del exterior. Esta temporada hay vuelos directos a Mar del Plata, Punta del Este, norte y sur del país de parte de Aerolíneas Argentinas, y Brasil y el Caribe con Gol, Latam y Copa.

A nivel local, según datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Feghra), los incrementos rondan entre un 15 y un 20 por ciento en el costo de los alojamientos. No obstante, desde el portal alquilerargentina.com indican que los particulares han remarcado hasta un 43 por ciento los alquileres, según publicó el portal viarosario.com. A eso deben agregarse los gastos en gastronomía y transporte, que también registraron fuertes subas.

En el caso de Mar del Plata, alquilar un departamento para cuatro personas por toda la temporada alta cuesta no menos de 24 mil pesos la quincena, mientras que en Florianópolis las mismas comodidades salen 29 mil, aproximadamente.