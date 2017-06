V.G.Gálvez: una joven fue asesinada y por el hecho detienen a su pareja

Una joven de 18 años fue asesinada a balazos anoche en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez. Por el hecho detienen a la pareja de la víctima. Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cerca de las 23.30 en Alvear al 3200, donde los vecinos manifestaron escuchar varias detonaciones. La pareja de la víctima relató que al regresar de un cumpleaños ingresó la moto al domicilio y escucha un disparo de arma de fuego, al salir encuentra a Tamara con una herida de arma de fuego en zona de tórax. Llama a su padre y con él la trasladan al hospital Gamen. El Fiscal Florentino Malaponte se hizo presente en el lugar junto a gabinete criminalistico de PDI, ante la toma de testimonios y las contradicciones del testimonio del detenido ingresan al domicilio donde se hayan partes de un arma, proyectiles calibre 22, qué es el coincidente con el calibre del disparo recibió por la víctima. La audiencia imputativa será mañana en horario a confirmar.

