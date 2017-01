UOM y trabajadores de Mefro Wheels envíaron carta al embajador de Alemania

El sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) envió una carta al embajador de Alemania para que interceda en la resolución del conflicto con los trabajadores de la empresa de llantas Mefro Wheels, de capitales alemanes. En la solicitada, firmada por el gremio y los trabajadores, mencionan “claras señales de abandono” de la patronal y piden la intervención “de manera urgente” para encontrar alguna persona que les brinde una respuesta.

“Queremos una respuesta y sobre todo soluciones. Estamos trabajando desde el gremio y la provincia pero nadie de la empresa se digna a aparecer, es como que no están interesados en seguir funcionando. Nos parece una falta de respeto a los trabajadores y a los argentinos”, señaló Antonio Donello, titular de la UOM.

Después de no cobrar la semana pasada el sueldo correspondiente a la segunda quincena de diciembre, los trabajadores de Mefro Wheels esperan que el conflicto se destrabe este jueves en la audiencia que se realizará en el Ministerio de Trabajo. Según los operarios, para seguir trabajando es fundamental que se apruebe un crédito de 7 millones de pesos que posibilitará la compra de materias primas y poner de nuevo la compañía en funcionamiento.

El lunes los operarios de la firma iniciaron un acampe en el ingreso de la planta para evitar cualquier intento de retirar equipos o producción. En diálogo con El Ciudadano, los trabajadores recordaron que no cobraron el sueldo correspondiente a la segunda quincena de diciembre. Y agregaron que lo que no falta en la fábrica de llantas es trabajo: “Hay pedidos pendientes que deberíamos empezar a hacer sí o sí la semana que viene, pero la empresa aduce que no tiene dinero para comprar los materiales”, contó Rubén Zamora, un veterano de la firma.

La carta completa firmada por los trabajadores y el gremio