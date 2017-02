Unos 600 vecinos transitan cada día por el Distrito Oeste

La mañana del lunes 13 de febrero se vivió diferente en el Centro Municipal Distrito Oeste ya que empleados y vecinos se encontraron para celebrar los 18 años de existencia del minimunicipio. Con las ocurrencias de Orestes, clown y artista de la ciudad de Rosario, que animó e invitó a la gente a retratarse en la fotocabina y a dejar mensajes por la conmemoración de este nuevo aniversario, la jornada transcurrió de manera divertida y alegre, sin dejar de tener presente las políticas de cercanía, escucha y participación que sostiene y enarbola la gestión municipal.

En la oportunidad, el director del minimunicipio Felipe Moré, Ignacio Gómez, aseguró que “es muy importante tomar conciencia de este hito, porque estos 18 años no tienen que ver únicamente con un lapso en el que estamos mucho más cerca de los vecinos y las vecinas facilitándoles los trámites sino que también es muy simbólico el sitio donde se desarrolló el proyecto del distrito, que tiene que ver con emplazarlo frente a Villa Banana, en el contexto de una urbanización para acercar la zona más vulnerable del Distrito Oeste al Estado municipal”.

Llegado el mediodía, el secretario General Pablo Javkin se sumó a la celebración, participó del brindis con empleados y miembros de instituciones barriales y aprovechó para resaltar: “Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a los distritos, probablemente lo más valorado que los rosarinos sienten del municipio: los distritos, las Áreas de Servicios Urbanos, sobre todo por la cercanía que eso permite. Lo que más valoran obviamente no es el edificio, que ya tiene muchos años, ni los tipos de trámites, sino verdaderamente cómo la gente que trabaja en el Distrito recibe al vecino, cómo lo trata y cómo trata de colaborar en el trámite que tiene que resolver”.

Vecinos

Cristina, secretaria de la vecinal Justo J. Urquiza, de Matienzo 2750, sostuvo que “el apoyo que recibimos en estos últimos años por parte del Distrito ha sido crucial para poder llevar adelante lo que estamos haciendo junto a los vecinos en estos momentos. Hemos logrado muchas cosas para el barrio, y seguimos participando siempre de todas las propuestas que nos brindan”.

Por su parte, Selva, vecina de barrio Belgrano que asiste periódicamente al Distrito para resolver todos sus trámites, expresó: “La atención de las chicas en las oficinas es excelente, son muy amables y predispuestas a ayudar en todo lo que a los más grandes nos cuesta entender”.

En tanto, María del Carmen trabaja en el CMD Oeste desde su apertura y compartió su alegría: “Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con el ciudadano, y desde la oficina de Atención al Vecino me desempeño de la mejor manera, orientándolos y brindándoles una rápida respuesta. Son muchos años acá, he visto el gran crecimiento del distrito, el acompañamiento a los vecinos; la gente se acerca mucho y participa a través de Presupuesto Participativo. Pienso de acá a cinco años que me faltan para jubilarme poder terminarlos acá en este distrito, ya que es como mi segunda casa”.

Un poco de historia

El Centro Municipal Distrito Oeste Felipe Moré fue inaugurado en febrero de 1999.

El edificio está emplazado en el corazón de la zona oeste (avenida Presidente Perón y Pascual Rosas) de la ciudad de Rosario, y se construye no sólo con el objetivo de acercar la gestión administrativa a los vecinos, sino también para proporcionar un abanico de posibilidades de participación y, de esta manera, reforzar en todo sentido la palabra democracia.

Más de 600 personas asisten por día al minimunicipio para realizar algún trámite: pagar impuestos, tramitar una licencia de conductor, habilitar un comercio, o sacar el pasaporte y los enamorados se acercan los días viernes a contraer matrimonio. Cabe destacar que la política de descentralización y modernización del Estado se profundiza, crece y se desarrolla año tras año agilizando diferentes trámites, acortando los tiempos de espera, mejorando la calidad de atención y construyendo espacios de encuentro y diálogo con referentes de organizaciones barriales como clubes, vecinales, comedores comunitarios, centros culturales, entre otros.