Unos 30 empleados de La Mixta seguirán estudiando en la empresa

La provincia firmó un convenio para que los empleados de La Mixta que no hayan podido terminar el secundario puedan hacerlo en la misma empresa. Se trata de más de 30 trabajadores que tendrán esa oportunidad a partir del plan Vuelvo a Estudiar, que se viene implementando desde 2013 para que tanto jóvenes como adultos que abandonaron los estudios puedan retomarlos y graduarse.

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, suscribió el convenio con la Empresa Mixta de Transporte Rosario SA, para la implementación del plan en una de sus variantes que se llama Tiempo de Superación, que está específicamente destinado a trabajadores del Estado, empresas y gremios con un cursado flexible y que respeta la carga horaria laboral.

Con las distintas estrategias se sumaron 10 mil estudiantes de más de 160 localidades de la provincia. Y, en ese marco, con La Mixta se firmó el convenio número 11 entre la cartera educativa con gremios y empresas, para que trabajadores finalicen la secundaria.

“Para nosotros no es incorporar un convenio más, sino que es seguir generando oportunidades para muchas personas que han tenido dificultades en terminar el secundario, que no han tenido oportunidades, pero lo importante es tener la voluntad de superarlas y a cualquier edad. El conocimiento no tiene edad, al igual que las ganas de aprender, y eso nos llena de alegría ya que son ejemplos para muchos otros”, dijo la ministra tras firmar el acuerdo.

El documento fue suscripto en un acto realizado este jueves en la sede de la empresa, ubicada a la altura de Ovidio Lagos al 6800. En la oportunidad, las partes firmaron el acuerdo respectivo para que aquellos trabajadores que no hayan podido finalizar sus estudios secundarios puedan asistir a clases en la empresa. El desarrollo curricular dependerá pedagógica y administrativamente de la Escuela de enseñanza media para adultos 1232.

“Para el Ministerio de Educación este tipo de actividades son las más importantes que podemos hacer y nos alegra que sea un sentimiento compartido con la empresa, que hoy es una escuela”, elogió la ministra Balagué.

Y agregó: “Aún en momentos difíciles tenemos que festejar la educación porque es muchas veces la forma de resolver problemas, para incluir más gente, para que tengan un trabajo digno y todo esto nos mejora como sociedad. La educación es un foco que ilumina para que podamos cambiar”.

Por su parte, el titular de La Mixta, Matías Galíndez, también celebró el convenio. “En nueve años de la empresa hemos tenido un montón de inauguraciones, de lanzamientos y de eventos, pero creo que lo que está pasando hoy es uno de los momentos más emocionantes que hemos tenido porque representa mucho sobre lo que venimos trabajando: los valores, el compañerismo y la superación”, dijo.

En tanto, la vicedirectora de la Eempa 1232, Alejandra Arancibia, les dio la bienvenida a los flamantes alumnos: “Quiero destacar la importancia del evento del cual somos protagonistas donde se unen dos partes fundamentales de la sociedad: el empresariado y el Estado organizándose en pro de la educación. La escuela les permitirá el desarrollo de sus potencialidades y construir juntos esta tarea educativa donde todos aprendemos”, dijo.

Cinco amigos

“Es difícil para mí. Puedo decirles que tengo cinco amigos, uno médico, dos contadores y el otro abogado. Por el año 80 decidí dejar porque quería otra cosa. Cuando ellos ya estaban en cuarto año de su carrera yo comencé a sentir la diferencia, volví y dejé otra vez porque era un haragán. A principio de este año me enteré del programa y decidí empezar luego de casi 30 años”, se entusiasmó Adolfo, trabajador de La Mixta y uno de los alumnos que retomará estudios en la empresa.

