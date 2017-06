Unidad para la Victoria presentó su lista para el Concejo

Con el respaldo de centenares de militantes y adherentes llegados de barrios de todas las zonas de la ciudad, los precandidatos y precandidatas de la lista para concejales de Unidad para la Victoria se presentaron públicamente este miércoles en un acto realizado en La Toma, en el que convocaron a “construir una Rosario más justa, en el marco del proyecto nacional y popular que conduce Cristina Fernández de Kirchner”. Así lo expresó Juan Carlos Rodríguez, referente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y el Partido Miles y primer precandidato a concejal, quien además contrastó “la realidad cada vez más difícil que se vive en los barrios de la ciudad con los lujos que se pueden ver en algunos otros sectores. Hay que terminar con esta gran desigualdad y construir una Rosario con lugar para todos y todas”, subrayó Rodríguez.

“Hace muchos años que trabajamos con compañeras y compañeros de todos los barrios de la ciudad; y creemos que es hora de que estén fielmente representados en el Concejo Municipal para que sean tenidos en cuenta a la hora de discutir la realidad de Rosario”, añadió el dirigente de la FTV y Miles.

En el acto también fueron oradores Norberto Galiotti, Priscila Castañeda y Ernesto Viale, quienes ocupan respectivamente el segundo, tercer y cuarto lugar en la nómina de Unidad para la Victoria, que participa de la elección para concejales con un frente propio.

“Valoramos fuertemente esta unidad, condición esencial para lograr transformaciones profundas no sólo en la ciudad sino en la provincia y en la Nación”, remarcó Galiotti, dirigente del Partido Comunista, al tiempo que señaló que “Rosario es absolutamente desigual; y tenemos que reducir la desigualdad actuando frente a los problemas de nuestro pueblo, que son los problemas de hábitat, de higiene, de salud”. Galiotti hizo referencia también al transporte público de pasajeros, al que conoce de primera mano por su oficio de taxista. “Hay barrios a los que el transporte público no entra por el estado de las calles, porque no se puede transitar”, apuntó. Además, en cuanto al servicio de taxis, abogó por apoyo oficial para la compra de nuevas unidades y por un sistema que no autorice más de una licencia por taxista. “El taxi no es para especular, es para el que lo trabaja. Estamos de acuerdo que se pueda tener un chofer, pero el titular tiene que trabajar y no tener más de una licencia”, propuso Galiotti.

Priscila Castañeda, en tanto, hizo hincapié en la defensa de los derechos de la mujer.

“Nuestras compañeras son violentadas dentro de los territorios; y hay una diferencia enorme entre aquellas que tienen acceso a abogados y tribunales y las que no pueden acceder”, expresó. “Nuestra preocupación es que las compañeras de los barrios puedan llegar y tener acceso a los derechos que se lograron en el gobierno kirchnerista. Queremos acceso a una justicia igualitaria, para eso estamos trabajando desde este espacio”, dijo Castañeda, también dirigente del Partido Comunista.

Junto con Miles y el PC, confluye en Unidad para la Victoria el Radicalismo Popular, cuyo referente, Ernesto Viale, fue otro de los oradores del acto de este miércoles. “Lo que estamos viendo en las recorridas es el abandono estructural del gobierno municipal a los barrios periféricos de la ciudad. Por eso estamos pidiendo que nos acompañen en la militancia para hacer las obras de infraestructura que faltan hace más de 30 años y dejan en desigualdad a las zonas periféricas”, enfatizó Viale. “Somos radicales populares, de los que crearon la boina blanca de Leandro Alem cuando se hizo la revolución de 1890 contra la oligarquía. Esa es nuestra impronta, lo popular, lo revolucionario, acompañando siempre a la clase obrera”, dijo también el precandidato a concejal de Unidad para la Victoria.