“Una relación violenta”: imputaron a un joven de 18 años acusado de asesinar a su pareja

Luego del entierro de Sabrina Vallejos, sus padres se presentaron en Tribunales para presenciar la audiencia imputativa contra su yerno. Sabrina tenía 22 años y hacía unos 7 meses que convivía con Matías en una relación de idas y vueltas, signada por los golpes y la pobreza. Su cuerpo fue hallado en una casa humilde en Lavalle y Pasaje Palpa. Su pareja salió a pedir ayuda y dijo que se había ahorcado pero los primeros indicios médicos no dicen lo mismo. La chica tenía un importante corte en la cabeza que se produjo previo a la muerte y el surco de ahorcadura que le quedó en el cuello era leve. El forense no aventuró causa de muerte y pidió estudios complementarios. Si bien no descarta la muerte por asfixia también puede haberse producido el deceso por un infarto por ahorcamiento. Para la fiscal la escena fue montada y la sábana que presuntamente se usó en uno de los extremos no tiene signos de mantener colgada una persona. El muchacho, que tiene 18 años, fue imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. La jueza dictó la prisión preventiva en su contra por el plazo de ley.

Matías R. era la pareja de Sabrina. Parecía no estar muy inmerso en lo que pasaba a su alrededor; se dispersaba con facilidad, incluso cuando la jueza le hablaba. Luego de escuchar la imputación dijo no entender lo que se había planteado, es decir que era el sospechoso de matar a su pareja. Entonces la jueza Hebe Marcogliese volvió a reiterar la imputación. Cuando declaró mantuvo su versión original. “Peleamos, me fui a la casa de mi mamá. A mitad de camino algo me dijo «volvete»”, aseguró. Cuando volvió se encontró con la chica ahorcada en el baño, dijo.

una relación violenta

La jueza penal Eva Marcogliese aceptó la imputación por homicidio calificado por relación de pareja y violencia de género realizada por la fiscal del caso, Marisol Fabbro.

El hecho ocurrió el lunes en una vivienda de Lavalle y Pasaje Palpa, en la zona sudoeste, al que la Policía llegó por un llamado a la central 911 que denunciaba un suicidio.

“Este hombre manifestó que la encontró en el baño colgada con una sábana y que cuando intentó bajarla se había golpeado la frente”, dijo la fiscal.

Sin embargo, el médico de la Policía Científica le explicó a Fabbro que la sábana “no mostraba signos de haber estado atada en alguno de sus extremos ni la chica tenía marcas de ahorcadura en el cuello”.

Según la investigación, el hombre declaró en un principio que al llegar a la vivienda encontró a su novia colgada en el baño, por lo que llamó al 911.

La fiscal dijo que Sabrina tenía efectivamente un “golpe fuerte” en la cabeza pero existía una presunción de que “había sido otra la causal”.

Los jóvenes comenzaron su relación en febrero pasado, según fuentes del caso. Fabbro explicó que si bien no existen registros de denuncias previas por violencia de género, “sí los padres y vecinos manifestaron que era una relación violenta”.

“Aparentemente convivían, pero era una relación vertiginosa, ella iba y venía producto de estas discusiones y de la situación de género”, sostuvo la fiscal.

En esa línea, agregó que “lo que me manifiesta el padre es que a lo mejor convivían una semana y después volvía a la casa de ellos cuando peleaban”.