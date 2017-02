Una red con memoria oculta, vertiginosa y con los senos al aire

Todo va muy rápido mientras buscás en internet; siempre necesitás una brújula y es tan esencial que nuestro cerebro, para algunos científicos, está cambiando por el uso de Google http://www.cromo.com.uy/con-internet-cada-vez-usamos-menos-la-memoria-n964331: la necesidad de memorizar se está atrofiando, todo lo guarda Dios Google en su caché virtual. Pero si hace una semana pagué en 12 cuotas sin interés, ¿por qué ahora no? Por la transparencia, me dijo mi amigo vendedor; perdón me olvidé del cambio y consulto la web nueva: http://www.ahora12.gob.ar.

Y, ¿nuestros derechos? Pregúntale al nuevo embajador digital de Dinamarca https://t.co/O0ZrjS5Yu6. (Es el primero en el mundo) ¡Que os defenderá! Sí, pero, ¿y los países subdesarrollados? Bueno, para eso podés consultar en buscadores sobre material digital de derechos civiles de internautas que son censurados en la red con este buscador https://www.lumendatabase.org/. Más no te queda. O preguntá en el Ministerio de Tecnología, área de Vigilancia y Antena tecnológica http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/. Ofrece servicios a empresas para estar actualizados en novedades e información de alto valor agregado.

Luego de tanta confusión y desorden decido visitar cuál será mi futuro astral en esta web http://www.losarcanos.com/carta-astral.php. Brinda cartas astrales automáticas y gratuitas (olvidate de pagar astróloga). Los días que vienen serán influidos por Marte y Júpiter en cuadratura con Neptuno (y no hagás topless en la playa, porque te meten en cana). Mientras veo en youtube https://t.co/0sfKOsIUTZ cómo @carla_saccani, con toda la bronca, muestra sus tetas por un medio patriarcal, queda confirmado. Pero a los segundos un tuit de nuestro ya célebre Donald nos hace intuir posibles conflictos con Irán y Corea del Norte https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827118012784373760. A ver quién da más dinero: vamos para allá, guerra nuclear incluida.

Bueno, pero no todo es negativo, pensé, e intentamos analizar la futura inversión de 285 millones de pesos para redecorar la Casa Rosada en su web www.casarosada.gob.ar. Pero nada… sólo la noticia que sólo pudo ser cubierta por sólo algunos medios, ya que hubo blindaje de acceso http://www.elciudadanoweb.com/blindaje-mediatico-para-macri/. Mientras nos avisan del Conicet que están enojados por el recorte y otros sindicatos avisan que se acercan nuevos paros. Cierro pestaña y abro otra en este metasearch engine de personas http://pipl.com. Encontré lo que buscaba (sin que nadie se entere, gracias a DuckDuckgo, un aporte más a las más de 10.000 millones de búsquedas anónimas que logró).

Me quedé pensando en lo de la memoria, y remuevo una lista de tips para búsquedas avanzadas http://it.toolbox.com/blogs/managing-infosec/google-hacking-master-list-28302. No puede ser que me cueste recordar. Cierro los ojos y recuerdo como una obligación, como un derecho: con esfuerzo se me viene un tango a la memoria. “Yuyo Verde”, de Domingo Federico, y recuerdo sus palabras cuando me contó que ese yuyo salía de la pared de una casa vieja en un callejón de un pueblo que ni sabíamos el nombre… Y toda esa imagen acompañada con un beso de amor entre dos chicos de la mano. Ya está, sólo me queda para buscar este tema https://t.co/GJmGfACvw0. A escucharlo y volver a soñar sin Snaptchat de compañía.

* Especialista en búsquedas de información en internet. Fundador de Search Engine Hacks, IHR Human Search