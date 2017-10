Una racha adversa que preocupa en la Lepra

La campaña de Newell’s en este inicio de la Superliga es pobre, desde el rendimiento y sobre todo desde los puntos. Y más allá de poco poder ofensivo que aparece como justificativo de este inicio flojo del equipo de Llop. Hay un punto que debería preocupar al cuerpo técnico: la producción fuera del Coloso.

Muchas veces los números no reflejan claramente la realidad. La justicia no siempre acompaña el lugar de un equipo en la tabla, aunque este Newell’s no merece mucho más de lo que hoy tiene. Y la realidad indica que tiene poco.

Y a la hora de desglosar los números, y buscar encontrar en ellos algunos justificativos de la realidad de la Lepra. Hay indicios que son preocupantes, y en el Parque deberían encenderse las alarmas porque hace rato que salió de la zona de confort que le había dado la buena campaña de Osella en el torneo pasado, antes de la polémica salida del entrenador que por lógicas razones impactó en lo deportivo.

Newell’s lleva seis partidos fuera de casa con derrota. Sí, así de contundente es el dato.

La racha negra se inició con Boca (0-1), y siguió con Unión (1-2) y Belgrano (1-2) en el cierre del torneo pasado. Y siguió con Llop, lo que lo hace más preocupante, ya que no hay excusas extrafutbolísticas (o al menos no son tan visibles). En el presente torneo Newell’s salió del Parque tres veces, y regresó con tres derrotas. Huracán, Lanús y Vélez, con distintos rendimientos del equipo, fueron los verdugos. El resultado fue idéntico en los tres casos: 0-1.

El número asusta, preocupa, más aún si se toma en cuenta que en la buena campaña de Osella en el torneo pasado, el Rojinegro tuvo una muy buena efectividad del 48% fuera del Coloso, lo que le permitió sumar 22 puntos, y fue el factor necesario para engrosar ese promedio que tanto preocupaba.

Pero la mala racha no se reduce a lo que el equipo no genera como visitante. El análisis desde los números debe ampliar un poco la mirada. Y sin quererlo, el número es más contundente. Y al hacerse visible debería generar mayor preocupación.

De los últimos 14 partidos que disputó Newell’s, ganó 2, igualó 3 y perdió en 9 ocasiones. Apenas 9 puntos sobre 42 en disputa. Y en la calculadora impacta: 21 por ciento de efectividad. Campaña para complicar el futuro, sin dudas.

El repaso a esta racha adversa de 14 partidos, que incluye el final del ciclo Osella, el interinato de Vojvoda y el inicio de Llop en el banco, tiene un solo punto en común: las dos únicas victorias fueron sobre el mismo rival, Olimpo de Bahía Blanca. Fue 3-2 en la fecha 26 del torneo pasado, y 2-0 en la jornada tres de la Superliga, el día del estreno del pibe Enzo Cabrera para asistir a Luis Leal y Joaquín Torres en los goles leprosos.

Obviamente el Chocho no es culpable de todo. Por eso aún tiene crédito para revertir un presente desfavorable. “No me pongo plazos, soy optimista por naturaleza”, señaló tras caer ante Vélez. Y está bien que el director técnico se tenga fe. Pero también debe estar consciente que los resultados deben aparecer. Porque sin quererlo, la Lepra empezó a dinamitar un promedio que había engrosado de manera visible. Y si bien todavía tiene bastante oxígeno en el tanque, eso no va a durar toda la vida. Y el primero en caer en la volteada va a ser el propio entrenador, como sucede siempre cuando los números no cierran.