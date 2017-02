¿Una oferta por Eugenio Isnaldo?

La situación de Eugenio Isnaldo sigue sin resolverse, pero en las próximas horas habría novedades y todo indica que cualquiera sea la decisión, hoy es difícil que Diego Osella pueda contar con el delantero para el torneo.

Con el mercado de pases europeo cerrado, las posibilidades de venta del jugador se limitan al fútbol local o alguna liga emergente y desde el entorno de Isnaldo buscan alguna oferta para que el futbolista se vaya “bien” del Parque.

Y esa oferta llegaría una vez más desde Estados Unidos. En diciembre la Lepra rechazó una propuesta de 600 mil dólares que envió Houston, equipo de la MLS. Pero esta vez el equipo sería otro: Atlanta United.

Sí, el conjunto que dirige Gerardo Martino acercaría una oferta por el delantero y esta vez la Lepra no diría que no. El Tata ya intentó llevarse a Franco Escobar y Milton Valenzuela, pero Osella no quiso ceder al lateral derecho y algunos directivos prefirieron no prestar al lateral izquierdo que está participando del Sudamericano Sub 20.

Pero con Isnaldo la situación es distinta. El jugador no va a renovar su contrato y en junio quedará libre. Y si bien Osella lo necesita, algunos directivos pretenden “colgarlo”, decisión que se postergó el lunes pasado por una semana, pero sería inminente.

Entonces, si la oferta de la MLS se oficializa y el número es al menos aceptable, la dirigencia leprosa esta vez aceptaría la venta y la novela tendría un final feliz.

Va el sábado a las 18

La dirigencia leprosa confirmó este domingo que el partido ante Colón se jugará el sábado a las 18, con público visitante.

Si bien se pensó primero en el viernes a las 20, los organismos de seguridad sugirieron hacerlo en horario diurno y por eso se pasó para el sábado.

Hoy la dirigencia definirá los precios de las entradas y el número de generales que le entregarán a los hinchas sabaleros, aunque ayer una fuente dirigencial aseguró que serían tres mil, aunque no se descarta que ese número sea mayor para tener la misma reciprocidad el sábado siguiente en la revancha en el Brigadier López.

“Me siento identificado”

Germán Voboril llegó hace seis meses para ser titular, pero una lesión lo dejó afuera varios partidos y después Osella priorizó el buen rendimiento de Nehuén Paz como lateral. Pero el ex Racing sabe que la chance de jugar puede estar y en la pretemporada el DT le dio titularidad, aunque el puesto de lateral no lo tiene asegurado y en los amistosos que restan quedará definido quién será el lateral ante Defensa y Justicia, en la reanudación del torneo.

—¿Cómo están viviendo esta pretemporada que al final se hizo larga?

—Estamos con muchas ganas de que comience el fútbol. Por ahora se vienen haciendo bien las cosas, se hizo una buena pretemporada y estamos yendo de menor a mayor. Hacer una buena pretemporada nos pone ansiosos para comenzar el torneo.

—Llegaste para ser titular, pero hoy te toca pelear el puesto con Nehuén Paz, ¿sentís que te costó adaptarte?

—Es normal que al principio nos haya costado más a los que llegamos. Éramos muchos jugadores nuevos, pero partido a partido fuimos encontrando la idea. Hoy me siento muy identificado con el grupo y la idea del entrenador.

—¿Que hayas sido titular en la pretemporada te hace pensar que podés arrancar entre los once?

—No sé si recuperé terreno, la verdad estará cuando empiece el torneo. Por ahora estoy ocupando el puesto de lateral en los amistosos. Y creo que lo hice bien. Uno siempre tiene que estar listo para cuando le toque entrar.

—Llegaron sólo dos refuerzos, ¿creés que alcanza para seguir peleando arriba?

—Creo que tenemos un muy buen equipo. Los chicos que llegaron van a aportar lo suyo. Tuve la suerte de compartir equipo con San Román y es un lateral muy completo.

—Tuvieron muchos problemas económicos en la pretemporada, ¿se resintió la relación con la dirigencia?

—No. Esa situación la manejaron los referentes y creo que se pudo resolver bien. La idea siempre fue que no influyera en la preparación.

—¿Creen que pueden pelear el título o piensan en sumar para ingresar a una Copa?

—La ilusión de pelear hasta el final siempre tiene que estar presente, aunque pensemos partido a partido. Nosotros no nos fijamos en qué posición ocupamos en la tabla. Lo importante es que estamos haciendo bien las cosas y eso te lleva seguro a estar arriba.