Una obra local que hace historia

Con motivo de cumplirse 25 años de su estreno nacional, el Concejo local declaró de Interés Municipal a la emblemática obra teatral Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, escrita por Néstor Zapata y Osvaldo Buzzo, y dirigida en su versión histórica por el propio Zapata al frente del grupo Arteón, que cuenta con música original del rosarino Litto Nebbia.

“Desde el Concejo Municipal de Rosario reivindicamos todas aquellas actividades culturales destinadas a reconstruir la memoria colectiva”, asegura el texto presentado en conjunto por los ediles Norma López, Jorge Boasso, Lorena Giménez Belegni, Fernanda Gigliani, Marina Magnani, Carola Nin, Osvaldo Miatello y Eduardo Toniolli.

Se trata de la “primera obra montada en el país sobre la gesta de Malvinas”, destaca el texto de la declaración que adelanta que el reconocimiento se concretará finalmente en el marco de una función prevista para el viernes 31 de marzo, previo al día de vigilia del 35º Aniversario de la Guerra de Malvinas.

Entre los motivos de la referida declaración, se destaca que la obra “sintetiza con su música, sus canciones y sus historias un vigoroso canto a la juventud, a la esperanza de las nuevas generaciones, en virtud de su contribución a la reconstrucción de la memoria histórica de tan trascendental momento de nuestro país”.

Un regreso con gloria

Repuesta en sucesivas oportunidades y elencos, por última vez en 2015, con la actuación de Bárbara Zapata como La Madre, Maru De Rosa como Soledad, Juan Nemirovsky como César, Santiago Pereiro como Marcelo y Juan Biselli en el personaje de Santiago, ahora bajo la dirección de Griselda De Lorenzi, la puesta se presenta como “un homenaje a los jóvenes que defendieron las Islas Malvinas y a todos los que sueñan con un destino mejor para el país”.

Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, cuya estética transita entre lo teatral y lo musical y que contó en su elenco original, entre otros, al destacado actor rosarino Luis Machín, relata las vivencias de un grupo de soldados durante la Guerra de Malvinas y contrasta su soledad con la espera de las familias en el territorio, las pérdidas irreparables, el sentido de pertenencia y la conciencia de una Patria que se desintegraba casi al mismo tiempo en el que la última dictadura cívico-militar daba sus últimos pero no por eso menos feroces coletazos.

El reconocido músico Litto Nebbia escribió acerca del espectáculo: “A comienzos del 92, leí los textos de Buzzo y Zapata. Me sensibilizó la idea de participar en un «canto al sentimiento de un pueblo». Tantos jóvenes que murieron, sus familiares y los ex combatientes que jamás sacarán este suceso de sus memorias”, contó. Y destacó: “Motivado por los textos y mi predisposición emocional al tema, fue que las canciones me salieran en forma muy fluida y natural”.

Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo es una obra emblemática del grupo Arteón que se representó en todo el país pero que también fue llevada a España, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, contando en su haber con más de 900 funciones, al tiempo que recibió premios y nominaciones nacionales e internacionales.

Arteón, un espacio de resistencia cultural durante la dictadura, con un vasto recorrido tanto en el teatro como en el campo del cine, es uno de los grupos de mayor trayectoria tanto local como nacional, con más de 50 años de recorrido profesional ininterrumpidos.