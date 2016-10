Una multitud salió a la calle en contra de la violencia de género

Si bien el tiempo no fue propicio y una garúa intermitente caía en la ciudad, no fue impedimento para que más de 15 mil manifestantes –mujeres, pero también muchos hombres y niños– se sumaran a la marcha “Ni una menos” y “Vivas nos queremos” que partió de la plaza San Martín, de Dorrego y Santa Fe, para pasar frente a los Tribunales Federales y luego culminar en una multitudinario reclamo frente al Palacio de Justicia provincial, en Balcarce y Pellegrini.

Bajo la consigna de vestir de negro, como señal de luto por los femicidios ocurridos en las últimas semanas en el país, puntualmente por la feroz violación y el posterior asesinato el pasado 18 de octubre de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años que conmocionó al país, impulsando la fervorosa marcha de ayer en Rosario y en numerosas ciudades del país.

El clima frente a los Tribunales provinciales ayer a la noche fue intenso y emotivo con mujeres que levantaban pancartas y carteles que rezaban distintas frases como “Dejen de matarnos”, “Queremos vivir en paz” y “Vivas nos queremos”, entre otras.

En medio de la multitud, los familiares de Vanesa Soledad Celma, una víctima de femicidio cuya causa, según aseguró su cuñada “se encuentra archivada en los Tribunales”, levantaban un cartel con el rostro de la joven, quien murió el 22 de octubre de 2010 quemada por su agresor. Tenía 27 años cuando falleció y estaba embarazada de 8 meses. Su madre murió durante el proceso judicial que aún no tiene sentencia y el hecho, además, dejó por entonces a un niño de 5 años sin su madre.

Mujeres y organizaciones

A medida que el tiempo transcurría se iban sumando más organizaciones sociales y gente de todas las edades a las puertas de los Tribunales provinciales. Cecilia, de 17 años, contó a El Ciudadano que ayer era la primera vez que participaba de un reclamo de este tenor y que lo hizo “porque quiero conocer el movimiento feminista, me pareció interesante porque hoy en día se juzga mucho a la mujer, siento que avanzamos tanto como sociedad, hubo revoluciones, no estamos en la edad media, pero no puede ser que haya cosas que todavía sigan estancadas”.

También dio su testimonio Alejandra, de 59 años, quien contó: “Nos congregamos porque apoyamos a Lucía –la adolescente marplatense asesinada y violada–porque Lucía es cada una de nosotras; marchamos en apoyo a la mujer en la Argentina y en el mundo. Creemos que el machismo no sólo se da violentamente, sino en muchísimas circunstancias, está instalado en la sociedad desde hace muchísimo tiempo, cada vez más, y estamos luchando para que eso no suceda”.

Entre un grupo apostado a un costado de las escalinatas del Palacio de Justicia, estaban las integrantes de Mumalá Rosario. Roxana Solitro, una de sus referentes, dijo a este medio que “lamentablemente cada vez más tenemos que seguir saliendo a la calle para pedir por ‘Ni una menos’, porque cada 12 horas muere una mujer en manos de un hombre por el sólo hecho de ser mujeres y es algo que se reproduce y se recrudece en la calle y terminar acá (en la puerta de los Tribunales) es una forma simbólica de pedirle a la Justicia que las condenas sean efectivas porque en realidad los agresores siguen sueltos”

También estaba en medio de la marcha Manuel, un joven de 22 años, quien aseguró que está totalmente en contra del patriarcado y de la sociedad machista, y que además apoya el pedido de muchas mujeres por el aborto gratuito, legal y seguro. “Estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer y por eso estoy hoy acá”, concluyó el joven.

Y se sumó un caso insólito

Un hombre fue detenido después de robar un taxi para poder ver a su ex mujer, a quien no se podía acercar porque pesaba sobre él una prohibición judicial.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando una mujer de 42 años dio aviso al 911 de que cuando se encontraba en el Sanatorio Plaza, de Dorrego al 1500, se presentó su ex pareja y le entregó el oficio judicial que le impide acercarse.

Ante la advertencia, personal del Comando Radioeléctrico realizó un patrullaje por la zona pero no logró dar con el hombre.

Asustada, la mujer pidió que los agentes la acompañaran hasta que pudiera tomar un taxi y volver a su casa. Sin embargo, para sorpresa de los testigos, se arrojó del coche de alquiler. Allí manifestó que quien conducía el automóvil era, justamente, su ex marido.

Los uniformados arrestaron al supuesto chofer, quien minutos antes había robado el taxi de una estación de servicio. Así lo relató el dueño del rodado, que denunció que había dejado estacionado el automóvil Chevrolet Corsa RA 2826 en la estación de servicios de Pellegrini e Italia para ingresar al minimarket del lugar y que cuando salió el vehículo ya no estaba. Un playero relató que un hombre se había subido al taxi y se había retirado conduciendo por calle Italia.

Finalmente, el hombre quedó detenido en la seccional 2ª y el taxista recuperó su automóvil.

En Santa Fe también

Miles de mujeres coparon la Plaza de Mayo, en Santa Fe, para manifestarse contra la violencia de género. Como en el resto del país, en la ciudad capital las mujeres “pararon” entre las 13 y las 14. Hubo manifestaciones espontáneas en bulevar Pellegrini, con batucadas y cortes de tránsito, mientras que en las instituciones y oficinas públicas las mujeres salieron a la calle para hacer visible su adhesión a la jornada. Por la tarde hubo una concentración en la Plaza del Soldado, desde donde marcharon hacia Plaza de Mayo.