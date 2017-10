Una modelo transexual tendrá un lugar central en “Playboy”

Por primera vez en su historia, la revista Playboy tendrá en sus páginas centrales a una modelo transexual, la francesa Inés Rau, a quien se podrá ver en la próxima edición de noviembre que, además, llevará en su portada, también por primera vez, la foto de un hombre: el fundador de la publicación Hugh Hefner, quien murió el pasado 27 de septiembre.

Rau, de 26 años, es un rostro frecuente en las pasarelas de la alta costura y suele ser convocada para participar en revistas de moda. La modelo sostiene que es reconfortante poder decir la verdad. “Sobre tu género, sexualidad o lo que sea, decir la verdad sin temor a ninguna consecuencia es lo mejor que puede pasarle a cualquiera”, dijo ante los requerimientos de prensa.

Aunque Rau apareció en Playboy en 2014, en un número dedicado a gente con sexo no binario, en esta ocasión hará historia al aparecer en sus páginas centrales, en el dossier que funciona a modo de entrevista y que suelen ser las que tienen mayor lectura.

“Las personas que te rechazan no valen la pena. No se trata de ser amado por otros, se trata de tenerte en cuenta a ti mismo”, dijo.

Rau, que luce su escultural cuerpo en este número, confesó que “vivía con temor de no encontrar nunca un novio o ser vista como algo extraño”.

“Viví mucho tiempo sin decir que era transexual, eso te marca de una manera terrible, te estigmatiza”, dijo.

Es la primera vez que la publicación escoge a una modelo transexual para su extenso reportaje de las páginas interiores, algo que ha causado sensación en el mundo de la moda, donde la mayoría aplaude la decisión, aunque hubo también quienes se pronunciaron en contra de la decisión editorial, sobre todo aquellos acérrimos e históricos consumidores de la célebre publicación, que dijeron que la aparición de Rau “mancharía la revista”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, el movimiento renovador de Playboy fue un gesto de evolución que llevó a cabo el propio Hugh Hefner antes de morir. “Estoy muy orgulloso, para nosotros es un honor tenerte en nuestras páginas. Nuestra publicación siempre estuvo atenta a la diversidad porque quien asume su verdadera identidad sexual merece todo nuestro respeto y que lo ayuden”, le dijo el magnate cuando la conoció y le hizo saber que quería que ella fuese la primera “playmate trans”.

Menos que cero

“Nadie merece ser mujer más que esas mujeres trans que sufren abuso rutinariamente y son tratadas como si fueran menos que nada, hemos sido muy maltratadas durante muchísimo tiempo y nadie tenía en cuenta nuestras potencialidades en distintos campos, éramos menos que cero”, dijo Rau en una entrevista de hace poco.

El número de Playboy en el que aparecerá Rau se da en momentos en que las modelos transexuales son cada vez más visibles en la moda y en los medios. La edición francesa de Vogue tuvo por primera vez en su portada a Rau, y la revista española Marie Claire hizo los mismo con otra modelo en 2016.

“Los mensajes de aliento que recibí fueron maravillosos, aunque aún algunos me dicen que soy fea y que nunca se me deberían permitir posar en Playboy, pero tengo la certeza de que es un paso adelante”, dijo en una entrevista. Grupos de derechos humanos y colectivos Lgtbi celebraron la edición como un paso positivo. Pero la decisión de incluir una modelo transexual dio pie a un acalorado debate en redes sociales.

“Siempre habrá gente que no soportan que otros tengan el lugar que les pertenece”, dijo Rau. Y añadió: “Pero si puedo ayudar a otros a entenderse a sí mismos, entonces vale la pena”.

Allanar el camino

Inés Rau busca allanar el camino en el sector de la moda a las personas transexuales. Ella tiene un grupo de amigas trans con las que comparte distintas actividades, algunas de las cuales son muy bonitas y tienen condiciones aptas para modelar. Ella cree que es el momento de que las chicas trans sean reconocidas con su verdadera identidad. Rau confesó que en no pocas oportunidades algunas prestigiosas firmas de modas la llamaron interesadas pero a la hora de firmar un contrato, una de las cláusulas la obligaba a disimular su condición mientras duraran sus servicios.

“Estas cuestiones me hicieron tomar cada vez más conciencia de mi lugar y el de muchas chicas que están pasando por lo mismo, lo que estuvo bueno para mí porque antes no entendía que era una cuestión que nos involucraba a muchas como yo”.

Un lugar reconocido

Los rasgos exóticos, la piel bronceada y la esbelta figura de Rau no pasaron desapercibidos para el universo fashion, y en los últimos tiempos es una de las invitadas fetiche a las fiestas glamorosas de la industria del entretenimiento. Pero Rau no sólo quiere quedarse en ese lugar y dijo que comenzará a tener un rol central en la ayuda a otras como ella. “Ya no temo a lo que puedan decir de mí, me esforcé mucho para ocupar este lugar y demostré que valgo por lo que soy capaz de hacer, no por mi identidad de género. Y además la belleza no entiende de cuerpos ni razas, ése es mi lema”, señaló. Rau no tiene nada que envidiar a las top models, ya que los fotógrafos con los que trabajó destacaron su labor.

A partir de tener el privilegio de ser la primera transexual en posar para Playboy, seguramente Rau cumplió una de sus metas. Aunque si su sensibilidad a este tipo de causas crece habrá que ver qué tan difícil puede hacérselo un mundo tan frívolo y descomprometido como el de la moda.