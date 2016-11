Una mejora tardía: Rosario empezó mal y perdió ante Buenos Aires

Rosario cayó ante Buenos Aires por 43 a 36, pero mostró otra cara respecto de lo que fueron las anteriores presentaciones. El Ñandú rescató un punto por perder por siete puntos y al caer Tucumán ante Salta, el sueño de evitar jugar por la permanencia sigue en pie. Para lograrlo debe superar a Tucumán el próximo sábado en condición de visitante.

Sin atenuantes fue la caída frente a Las Águilas, desde el inicio hasta el final la visita demostró superioridad y justificó el triunfo desde su eficacia. Y la victoria le dio chances de seguir en busca del bicampeonato.

En tanto, Rosario no tuvo un buen arranque y pagó muy caro esos primeros veinte minutos, donde la visita sacó una diferencia importante (31-15). En el complemento, Fernando Bilbao, entrenador de Rosario, realizó variantes que le dieron al equipo aire y más ímpetu. Aprovechando que el rival sacó el pie del acelerador, el Ñandú logró ese punto bonus que le sigue dando vida.

Rosario depende de sí mismo, le resta un compromiso complicado, pero no imposible. Tiene que visitar a Tucumán y lograr un triunfo para poder zafar de la permanencia, con un detalle: debe ganar y Tucumán no sumar bonus defensivo, o triunfar con punto bonus (diferencia de tres tries).