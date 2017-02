Una fecha apasionante: la jornada 11 tuvo de todo

La fecha 11 de la Liga Provincial Copa Santa Fe trajo muchísima emoción, duelos apasionantes, un clásico impresionante que ganó Santa Paula de visitante frente a Ceci y clasificaciones ya seguras para jugar playoffs. Entre los rosarinos, hubo triunfos clave que abren la puerta para una futura clasificación: Atalaya se impuso como visitante a San Lorenzo de Tostado, El Tala le ganó de local a Gimnasia, Sportsmen triunfó en el Figna ante Racing y Temperley doblegó a Talleres (el único que perdió) en Villa Gobernador Gálvez.

En la zona A, Atlético San Jorge ya está en playoffs y Atalaya prácticamente también, aunque está a un mínimo detalle de asegurarlo, mientras que en el grupo B Firmat abrochó su ticket y Atlético Sastre puede hacerlo en el choque del domingo ante Cacu en Ceres. Y en la zona C tanto Santa Paula como Sport ratificaron su pasaje y además prometen regalar tremendo choque por el primer puesto.

Atlético San Jorge no tuvo un duelo sencillo ante Colón de San Justo pero el líder de la zona A pudo romper la paridad en el tercer parcial con un parcial de 28 a 14 y así quebrar el partido que le permitió meterse en playoffs y confirmarse en la punta de grupo, además de ser uno de los mejores del certamen. Fue 76 a 66 con 18 puntos y 6 rebotes de Mirco Barreiro y todo el quinteto en doble figura (Boero 12, Vergara 10, Faranna 12 y 10 rebotes, Najnudel 13).

Atalaya es escolta y con una gran campaña fuera de casa está a una victoria de clasificar o a una derrota de Gimnasia, Colón o Rafaela (cualquiera de ellos), por lo que tarde o temprano se concretará. El Azul venció en Tostado a San Lorenzo por 71 a 54 en un duelo que supo controlar desde el inicio. Maxi Yanson, fue clave con 20 puntos y 9 rebotes, mientras que Matías Núñez hizo 17 en el local.

Mientras, El Tala fue otro en dar un paso fundamental tras ganarle en Rosario a Gimnasia de Santa Fe por 76 a 59 con 25 tantos y 11 recobres de Joaquín Ríos más 16 de Augusto Capra y 15 con 11 rebotes de Pablo Mécoli. Gonzalo Sabatini hizo 26 en la visita, que tendrá dura lucha en las fechas finales pero mantiene chances intactas.

Uno que recobró la esperanza fue Adeo de Cañada de Gómez, que sabe que la tiene muy difícil para meterse entre los cinco clasificados del grupo pero que piensa pelear. Fue 95 a 76 ante Atlético Rafaela con 34 puntos de Pablo Pagano y 18 más 7 rebotes de Gustavo Calorio. Lucas Martina anotó 30 y tomó 7 rebotes para la Crema.

Tabla zona A: Atlético San Jorge 21 puntos, Atalaya 19, El Tala 18, Gimnasia de Santa Fe 16, Colón de San Justo 16, Atlético Rafaela 16, Adeo 14, San Lorenzo de Tostado 12.

En el grupo B este domingo se jugará el duelo entre Cacu y Atlético Sastre en el que el visitante buscará la clasificación a playoffs. El que ya aseguró la plaza es Firmat, que mantiene su buena racha y esta vez se impuso en casa a Brown de San Vicente por 67 a 56 con 16 puntos de Lucio Varani y 14 de Gabriel Hospital, en tanto que en la visita anotó 17 Jonathan Morero.

Sportivo Suardi dio un paso clave hacia la postemporada al festejar en Santa Fe ante Colón. El elenco del Zurdo Poi salió victorioso del Roque Otrino por 90 a 77 con 24 de Rodrigo Riquelme, 17 de Ignacio Aguirre y 14 más 13 rebotes de Esteban Ledesma. Luis Verga hizo 20 en el Sabalero.

Por su parte, un gran inicio de 19 a 7 le abrió a Temperley la puerta para ganar en Villa Gobernador Gálvez ante Talleres. El Negro pudo mantener la distancia ante los embates locales en un duelo muy luchado y poco jugado. Hugo López fue de lo mejor con 14 puntos y 6 rebotes, mientras que en el dueño de casa anotó 14 Matías Medrano.

Tabla zona B: Firmat 19, Sportivo Suardi 18, Atlético Sastre 17, Temperley 17, Talleres 15, Colón de Santa Fe 15, Brown 15 y Cacu 12.

En la zona C y en la jornada en general se robó la atención el duelo clásico de Gálvez entre Ceci y Santa Paula, que quedó para el visitante por 71 a 59 en choque que el Azul definió en la segunda parte con todas las variantes que le permiten ser uno de los grandes candidatos a ganar la general. El estadio fue una fiesta con las dos hinchadas pero la alegría fue de Santa Paula, que se apoyó en 16 puntos de Pablo Pérez y 14 de Francisco Stettler, mientras que en el local convirtieron 14 Copello, Chavarini y Jerez.

Sport Cañadense no le pierde pisada al Azul y salió airoso del Cerati santafesino, donde superó a Rivadavia Juniors por 81 a 74 con 22 de Aquiles Montani Wortzel, 18, 9 rebotes y 6 asistencias de Gino Avenali y 13 tantos de Francisco Farabello. En el dueño de casa anotó 20 puntos Juan Poloni y convirtió 19 con 12 rebotes Agustín López.

Tanto Santa Paula como Sport abrocharon su clasificación a playoffs.

Mientras, Sportsmen Unidos de Rosario ganó un partido clave en casa ante Racing de San Cristóbal. El Verde no sólo ratificó su potencial de local (así como le cuesta afuera) sino que sacó la diferencia que le permitirá tener ventaja en caso de empate. El encuentro se inició en el Figna pero tras un desperfecto en los relojes en el tercer cuarto, se movió la acción a El Tala para cerrar el juego. En el 83 a 61 se destacó Erick Topino con 19 y 8 rebotes, mientras que Julián Matteini hizo 12 y Diego Foradori 11 con 7 rebotes y 7 asistencias. En la visita René Vicens cerró con 19 y 8 rebotes.

El restante duelo de la zona quedó para Unión de San Guillermo en Rafaela. Fue 91 a 70 frente a 9 de Julio con 28 puntos de Gastón Bertona y 18 de Rafael Borello. En el local hizo 26 Facundo Chiabotto.

Un minuto de silencio

La Federación Santafesina acompañó el decreto de Duelo Provincial emitido por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, a raíz del trágico accidente en la ruta 33 entre dos ómnibus que chocaron de frente, arrojando como saldo 12 víctimas fatales y más de una treintena de heridos. Es por eso que en cada uno de los partidos de la Liga Provincial Copa Santa Fe, se realizó un respetuoso y emotivo minuto de silencio para recordar a las víctimas y acompañar a sus familiares, muchos de ellos aún rezando por el estado de salud de los heridos.

El tablero

TNA. Estudiantes de Olavarría se impuso a Petrolero de Plaza Huincul por 76 a 73 con 17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias del alero rosarino Rodrigo Sánchez, por lo que sigue liderando la Conferencia Sur. Además, Parque Sur derrotó en Concepción del Uruguay a Huracán de Trelew por 86 a 68 con 17 tantos, 6 recobres y 4 pases gol de Guido Mariani, en tanto que Ciclista se impuso 82 a 76 al Gimnasia La Plata de Lisandro Villa (13 puntos). En la Conferencia Norte, Comunicaciones de Corrientes le ganó en Córdoba a Barrio Parque por 76 a 71 con 12 puntos y 4 rebotes de Matías Aristu, en tanto que Oberá doblegó a Villa Ángela 93 a 75 con 2 puntos de Valentín Garello y Tiro Federal de Morteros venció 89 a 86 a Mitre de Tucumán.

Torneo Federal. En el Torneo Federal, Norte de Armstrong se impuso a Sanjustino como visitante por 77 a 72 con 17 puntos de Rodrigo Gallegos, 2 de Franco Borsellino y 4 de Gustavo Bronzino. El Central de Ceres del DT rosarino Enrique Lancellotti venció a Huracán San Javier 96 a 73, en tanto que Jonathan Sacco no jugó en la derrota de Central San Javier ante Unión de Sunchales por 74 a 64 y tampoco lo hizo Ale Burgos en la victoria de Regatas de Concepción frente a Capuchinos de Concordia 88 a 69. Además, Lanús superó al Huracán de San Justo de Nahuel Más (no anotó) y Argentino de Pergamino (Luciano González no anotó) perdió ante Atlético Pilar 80 a 66. Centro Español de Plottier le ganó al Unión de Mar del Plata de Franco Rivero (2 puntos).

Festejaron Caova y Ciclón. El viernes finalizaron dos torneos amistosos locales. En Sportivo América, Caova venció al local y se coronó en el certamen 90 Aniversario, mientras que Ciclón se quedó con la Copa Eduardo Gallo. En Sportivo América se vivió un duelo caliente, porque los locales se molestaron mucho con el arbitraje, sobre todo por situaciones clave que sacaron del juego a Julián Mendia y a John Alber Thomas (dos técnicas). Así y todo el Verde (jugará en la B) luchó y dominó contra uno de los candidatos de A1 como es Caova y la derrota llegó en el parcial final por 70 a 60 con la experiencia de Caova, que se quedó con la Copa 90 Aniversario. Tercero fue Puerto San Martín al imponerse a Los Rosarinos Estudiantil por 86 a 77. Y en Ben Hur, Ciclón le ganó a la BH por 87 a 84 en tiempo extra para adueñarse de la Copa Eduardo Gallo que organizó Newell’s.