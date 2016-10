Una decisión muy difícil

¿Germán Herrera o Teófilo Gutiérrez? ¿Quién acompañará a Marco Ruben el miércoles en Córdoba? Difícil de saber. Es que por lo que hicieron ayer en el empate frente a Huracán, ni el chaqueño le ganó la pulseada al colombiano y viceversa.

Los dos no tuvieron un buen desempeño. Aunque el número 17 por lo menos tuvo enjundia, en un partido que no le salió casi nada. Lo de Teo también fue malo. Ya que no sólo no aportó en ataque, sino que se volvió a ver en varios pasajes del juego su displicencia. Claro que su jerarquía no se discute, pero…

Eduardo Coudet tendrá una difícil tarea. El entrenador deberá definir quién acompañará al goleador en el decisivo partido ante el Xeneize y si esperaba que el rendimiento de ayer de los dos que luchan por ese lugar le facilitara la tarea, nada de eso sucedió.

Claro que lo que pasó en el Ducó no se contrapone con la realidad que Herrera y Gutiérrez vienen teniendo. El Chaqueño fue fiel a su estilo de meter y no dar ninguna por perdida. Y el colombiano volvió a tener un partido que no pasó de lo discreto.

¿A quién elegirá el Chacho? ¿Apostará por el desgaste que pueda generar el de Baigorria en la defensa de Boca o a que se “despierte” el cafetero? Sin dudas el jugador número 11 para el miércoles será la gran duda de la mini semana de trabajo que comenzará hoy hasta el compromiso en Córdoba.

Aunque sí se sabía, antes del partido contra el Globo, que Herrera corría con ventaja. Pero al ser una final para la continuidad del cuerpo técnico, Coudet y sus colaboradores mirarán a los ojos de ambos candidatos más de una vez para ver quién será el elegido…

Hoy juega la reserva

El equipo que dirige Leonardo Fernández enfrentará hoy a las 11.30 a su par de Huracán. El duelo será en el Tomás Ducó. La reserva llega con el ánimo en alza al cotejo de hoy; ya que el último lunes pasado derrotó en el Clásico de la categoría 3-0 a Newell’s. El equipo de Fernández suma 10 unidades en seis partidos que disputó.

A pensar en el Xeneize

El plantel canalla no tendrá descanso. Es que hoy arrancará la mini semana de trabajo de cara al decisivo compromiso del miércoles en Córdoba frente a Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La delegación que viajó a Buenos Aires para jugar el encuentro de ayer ante Huracán regresó anoche al predio de Arroyo Seco y hoy los jugadores se sumarán al resto de los que quedaron en Rosario para entrenar.

El viaje a Córdoba está previsto para el martes a la tarde vía vuelo chárter. La delegación viajará en dos aviones de 19 pasajeros cada uno, desde el aeropuerto internacional de Fisherton. Una vez allí, el plantel quedará alojado en el hotel Orfeo, donde aguardarán el choque copero y tras el mismo emprenderán el viaje de regreso a Rosario.

“El equipo manejó más la pelota y generó”

“Central muestra una idea de juego como lo pide su historia y lo quiere su gente. Sale a ser protagonista en todos lados”. La frase pertenece a Eduardo Coudet y la dejó en una rueda de prensa que brindó ayer en la zona mixta del Tomás Ducó luego del empate 1 a 1 de su equipo frente a Huracán.

Luego, a la hora de meterse en lo que vio en cancha, el entrenador canalla comentó: “El equipo manejó más la pelota y generó. Pero nos faltó la puntada final”. Y luego agregó: “Nos costó en el arranque, sobre todo en las primeras jugadas. Lo acomodamos a (Pedro) Ojeda y después hizo un gran juego. Lo que viene es distinto. Continuar mostrando una idea de juego es bueno. Fuimos dominadores y se sigue bajando una idea. Desde lo futbolístico, dimos una gran versión con chicos y algunos jóvenes. No arrancamos bien los primeros minutos, pero después fue un monólogo de Central”.

Antes de dejar la cancha del Globo, el Chacho hizo lógica referencia al juego trascendental por Copa Argentina frente a Boca. “Llegamos bien al miércoles. Tenemos una gran final y la vamos a preparar de la mejor manera. Veo al grupo convencido y con muchísimas ganas. Con confianza, pero no confiados”, finalizó diciendo el DT que, en líneas generales, se fue conforme con la actuación del equipo y de varios de los jugadores que ayer estuvieron en cancha, más allá de que en Córdoba no saldrán desde el arranque.