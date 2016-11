Una academia quedó bajo la lupa

La céntrica sede de un instituto de educación privada especializado en moda, estética y diseño fue allanado ayer a la mañana por una investigación de la Justicia provincial enmarcada en los delitos de estafa y emisión de documentos falsos. El centro de estudios, que en Rosario funciona en Rioja al 1000 pero que también tiene sucursales en otros puntos del país, entregaba títulos sin habilitación del Ministerio de Educación provincial. De acuerdo con un portavoz judicial, el instituto había empezado el trámite de habilitación en 2008, pero fue denegado por la cartera provincial. La investigación comenzó por la denuncia de al menos cuatro ex alumnas que se dieron cuenta de la estafa.

El Instituto Argentino de Moda, Diseño y Estética (Iamde) se define a sí mismo como una institución que nació “con el objetivo de formar los mejores profesionales en la moda y el diseño (…) construyendo proyectos de vida con mucho futuro para cada uno de sus alumnos”. En su página web ofrece desde cursos cortos y de hasta dos años de duración en tres categorías: moda, estética y diseño. En sus palabras, el establecimiento educativo privado está orientado “a brindar servicios educativos de calidad, con sentido humanista y con una clara concepción del uso productivo, de las capacidades personales y profesionales, con mente abierta e identidad propia, que sean capaces de afrontar el mundo laboral, para contribuir al desarrollo del país”.

Las sedes del Iamde se extienden desde Rosario hasta Concordia, Goya, Santa Fe y Villa Carlos Paz, y promociona fuertemente la apertura de franquicias en otros puntos del país bajo su marca de calidad. Cabe aclarar que en ningún lugar del sitio web queda en claro si la institución cuenta con habilitación del Ministerio de Educación para emitir certificados.

A nivel local, el Iamde tiene sede en un céntrico edificio ubicado en Rioja al 1000, el mismo que, ayer a la mañana, vivió el despliegue de las fuerzas policiales por una orden de allanamiento librada por la Justicia provincial. Es que, según informaron voceros judiciales, el centro de educación privada es blanco de una investigación del fiscal Fernando Rodrigo por los delitos de estafa y emisión de documentos falsos.

La pesquisa comenzó hace unos meses a partir de la denuncia de al menos cuatro ex alumnas que afirmaban que les habían entregado certificados sin habilitación del Ministerio de Educación provincial. De acuerdo con un portavoz judicial, en el allanamiento de ayer el fiscal ordenó secuestrar “computadoras, certificados de alumnos, registros de alumnos y ex alumnos y folletos donde manifiestan que tiene habilitación”. Además, según esta versión, se pudo corroborar que el instituto inició el trámite de habilitación en 2008, pero que fue denegado por la cartera provincial. En el operativo dos directores del establecimiento y una empleada administrativa fueron fichados y, a partir del resultado de las pesquisas, el fiscal “evaluará cómo continua la causa” y si serán imputados o no.

Más allá del despliegue que puso en juego la reputación del instituto, desde su página de Facebook ayer publicaron: “Comunicamos a todos nuestros alumnos que el instituto permanece abierto en forma normal. Se dictan clases en los horarios de cada curso. Saludos. Dirección Iamde”.