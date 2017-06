Un piloto interfirió la principal comunicación de la torre de control de Ezeiza

Un piloto de una avioneta civil interfirió en forma accidental durante diez minutos -cantando el hit “Despacito”- la principal comunicación que tiene la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza para guiar a las aeronaves, en un incidente que las autoridades aeronáuticas aseguraron “no puso en riesgo la seguridad aérea”. La frase “Esta yerba se me derramó…” -junto a la canción “Despacito”- fue lo que durante diez minutos escucharon los técnicos de la torre de Ezeiza, mientras intentaban comunicarse con el piloto de la avioneta Cessna matrícula LV-GZY para avisarle que destrabara el micrófono, que había quedado abierto. En ese lapso, la torre se comunicaba por canales alternativos con los otros aeronaves mientras insistía ante el piloto de la avioneta que pasara a otra frecuencia, pero no era escuchado por la continua conversación que aquél mantenía sin darse cuenta de que estaba siendo escuchado desde Ezeiza. La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA) aclaró en un comunicado que la interferencia que se registró en la frecuencia de la torre de control del Aeropuerto de Ezeiza en ningún momento puso en riesgo la seguridad aérea. Señaló que el hecho “es común” y que por ello existen “procedimientos” para que no causen inconvenientes de ninguna naturaleza. “En relación a una momentánea interferencia radioeléctrica registrada el día miércoles de esta semana en una de las frecuencias operativas del servicio de torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, este organismo dependiente del Ministerio de Transporte aclara que en ningún momento se vio afectada la seguridad de la operación de las aeronaves en dicho aeropuerto”, sostiene el comunicado. Agrega que “las interferencias radioeléctricas son un hecho común, y se producen por motivos diversos, como puede ser una falla en un equipo transmisor ajeno al aeropuerto, o bien -como pareciera ser el caso de referencia- por un problema técnico en el equipo de radio de un avión”. Y advierte que “existen procedimientos alternativos de operación, que se aplicaron con normalidad, pasándose de inmediato a operar en una frecuencia alternativa, y sin interrumpir la atención de los vuelos”. El episodio se conoció hoy al viralizarse en las redes sociales la conversación del piloto.

