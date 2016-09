Un nuevo paso hacia el control de la narcolemia

En 45 días la Municipalidad de Rosario iniciará la prueba piloto de los controles de estupefacientes a conductores.

Relevarán marihuana y cocaína. Las autoridades de la Secretaría de Control y Convivencia recibieron ayer al único oferente, DS Safety SA, que importa el narcolímetro, un equipo alemán de marca Dräger. Si no hay demoras el municipio emitirá un informe al Concejo Municipal en el primer trimestre de 2017 con el balance del período de prueba. Luego se discutirá si se amplía la detección de drogas con el mismo aparato.

Para avanzar con el test de drogas de venta ilegal en conductores, el Estado local destinará 1.007.000 pesos. El aparto Dräger cuesta 9.014,50 dólares y permite detectar a través de un test de hisopado de saliva la presencia de seis sustancias: anfetaminas, benzodiazepinas, cocaína, metanfetamina, opiáceos y TCH-Cannabis. En una segunda etapa, si la demostración de la prueba en calle sale bien, el municipio también adquirirá mil dispositivos descartables para hacer el test, valuados en 52.052 dólares, es decir, 52 dólares cada uno.

“Un consejo asesor integrado por concejales, personal de las secretarías de Salud y Control y Convivencia, evaluará cuál fue el impacto para continuar. Caben todas las posibilidades (respecto al resto de las drogas de venta ilegal que permite relevar la máquina)”, explicó el secretario de Control y Convivencia, Gustavo Zignago.

Cuatro meses

Según dispone la ordenanza, el nuevo tipo de control a conductores deberá tener una prueba piloto durante 120 días corridos. Se acoplarán de forma parcial a los tests de alcoholemia. Sólo para tener una idea de cantidades cada fin de semana se hacen 900 controles de alcohol.

En el test de narcolemia los inspectores de Tránsito acompañados por un médico, tomarán una muestra de saliva del conductor con una suerte de hisopo. Este palito tiene un indicador de saturación por lo absorbido. Cuando alcanza el volumen mínimo requerido se torna azul. Después de unos segundos se pone en el equipo Dräger, cargado con reactivos para cada una de las seis sustancias. Sin embargo, estará calibrado sólo para mostrar una alerta, al estilo test de embarazo, si el conductor tiene rastros de marihuana o cocaína en el cuerpo.

Según la normativa, ante un positivo el vehículo debe ser acarreado, a menos que haya un pasajero en condiciones físicas y legales de manejar. En lo administrativo, al infractor se le ofrecerá la posibilidad de recibir asistencia en la salud pública por el consumo constatado, pero será voluntario.

Sí será obligatorio asistir a uno de los talleres de concientización sobre conducción responsable del municipio que tiene para infractores. Además, se lo sancionará con multas que oscilarán entre 150 y 500 unidades fijas –cada unidad se define por el precio de un litro de nafta súper–, esto es, de 2.800 a 9.400 pesos. Se le sumará el costo del reactivo de la prueba, que cuesta 52 dólares, mucho más caro que el usado por los equipos de alcoholemia, cuya pipeta cuesta 5 pesos.

Alcances

“La tecnología aplicable a esta medición sólo detecta la existencia o no de droga a partir de un nivel de corte que prevé la misma tecnología y estándares internacionales. No se trata de una medición de cantidades como el alcoholímetro sino que mide existencia o no. Bajo un reactivo el resultado es positivo o negativo. Tiene un nivel de corte que lo da la tecnología. En este caso, homologado por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Ellos nos dan la certeza de que la tecnología nos brindará parámetros reales”, explicó Zignago.

Bahía Blanca hizo punta

La experiencia de control de estupefacientes en automovilistas empezó en Bahía Blanca, el año pasado, con el mismo equipo que se usará en Rosario. Dräger es una marca alemana que hace 20 años está en Argentina. Es popular en rubros como la minería, el transporte marítimo, entre otros, para controles de personal de higiene y seguridad. DS Safety SA es la distribuidora en el país.

Autoridades del municipio bonaerense destacaron a fines de 2015 que la intención era relevar no sólo cocaína y marihuana sino también psicofármacos con nombres comerciales conocidos Rivotril, Trapax, Valium, Alplax o Lexotanil. Sostienen que alteran la capacidad del conductor.