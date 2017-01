Un nuevo compás de espera para Montoya

Se estiró un poco más. El futuro de Walter Montoya sigue sin definición. Y si bien la intención de las partes, dirigentes de Central y entorno del Chaqueño, esperaban cerrar todo antes del fin de semana, tendrán que aguardar un poco más. ¿Las razones? La falta de ofertas firmes de clubes del exterior. Y como los de Arroyito se niegan a una venta del jugador en el mercado interno, el representante de Montoya, Daniel Luzzi, solicitó unos días más antes de tomar una determinación. Por eso, el empresario rosarino viajará hoy rumbo a Italia, donde hablará cara a cara con dirigentes de Genoa, y de otro equipo que no trascendió. Además, en caso de que no haya concreciones en la península, Luzzi también tiene agendadas un par de reuniones con directivos de clubes de España.

“Mañana (por hoy) viajo a Europa para charlar posibilidades que existen con clubes interesados por Walter (Montoya); primero hablaré en Italia, y después en España”, señaló Luzzi, sin dar mayores precisiones sobre los nombres de esas entidades. “Hasta ahora, los contactos fueron telefónicos y por mail, pero vamos a tratar de cerrarlas en persona, no hay más tiempo que perder”, apuntó el agente del Chaqueño sobre la situación.

Luego, Luzzi reconoció que tiene dos propuestas concretas en Europa, y que “las dos alternativas son parecidas en lo económico, pero hay que evaluar otras situaciones, como el de las garantías de los pagos”. “Hay un club de Italia y otro de España avanzados, y si viajo es para profundizar las tratativas”, añadió.

El agente del volante también dejó en claro el motivo de esta nueva dilatación para cerrar la operación. “Pedimos este plazo a la gente de Central porque queremos agilizar las cosas y para eso entendemos que lo mejor es hacerlo en persona, por eso viajo”, contó. Y agregó, con marcado optimismo, “pienso que vamos a terminar acordando con algún equipo del exterior”.

Más tarde, Luzzi recordó que, más allá de la intención de los directivos auriazules de no vender a Montoya en el mercado interno, “también siguen en pie las ofertas de River y Boca”. “Ya tenemos una propuesta de River, y recién ayer (por el jueves) nos formalizaron una de Boca para el jugador, que estamos evaluando y que es muy interesante”, explicó. Y advirtió con firmeza que, “si no cerramos la venta con algún club del exterior, pondremos las de River y Boca sobre la mesa para tomar una decisión”.

Por último, Luzzi se refirió al momento que vive Walter Montoya, que entrena de manera diferenciada con el plantel Canalla, preservado por Paolo Montero. “Esta situación es desgastante para todos, pero especialmente para el jugador; en estos días lo noté muy ansioso e inquieto; y él sólo pidió un cambio de aire porque siente que este es un momento ideal para emigrar”, apuntó.

Con Talleres

Después del entrenamiento en doble turno realizado ayer en el country de Arroyo Seco, el plantel Canalla tendrá en la mañana de hoy el último ensayo de cara al partido de mañana, cuando se enfrente con Talleres de Córdoba en Mar del Plata. La delegación auriazul tiene previsto volar mañana, en chárter, rumbo a La feliz. Y el regreso está programado, por la misma vía, apenas finalizado el encuentro, que comenzará a las 22.10.

En cuanto al equipo que pondría en cancha Montero ante los cordobeses, aún no hay datos concretos. En principio, no habría demasiadas variantes respecto de los que jugaron el primer ensayo, el miércoles pasado ante Patronato. Pero no habría que descartar modificaciones en la última línea. Especialmente, en la zona de los centrales. Ante los paranaenses, Menosse y Torsiglieri comenzaron como titulares, pero terminaron en cancha Alfani y Cetto.

En cuanto a Montero, podrá estar dirigiendo al equipo desde el banco gracias a un recurso judicial. Es que el uruguayo todavía no logró su desvinculación de Colón de Santa Fe, donde tiene contrato vigente.