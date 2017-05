Un muerto y dos heridos en una violenta saga

Una violenta jornada en Empalme Graneros se cobró anteanoche la vida de un joven de 25 años, de un disparo en la espalda, quien fue hallado sin vida en la vía pública, a 200 metros de donde una pareja, ella de 19 y él de 24, fueron baleados en el tórax y quedaron internados. Los presuntos agresores, una chica de 17 y un muchacho de 25, fueron detenidos poco después en las inmediaciones. Ambas secuencias que se investigan en conjunto ocurrieron alrededor de las 22 del sábado cerca de Cullen y Sorrento, en el extremo noroeste de la ciudad. Según fuentes del caso, la Policía primero tomó conocimiento de una pareja baleada en una discusión que fue trasladada desde Cullen al 1400 bis al hospital Alberdi, donde a la mujer, identificada como Érica Macarena V., de 19 años, le diagnosticaron herida de arma de fuego en la región izquierda del tórax y a su pareja, Fabián S., de 24, un disparo en el tórax y otro en el codo derecho. Según testimonios recabados por la Policía en el lugar del hecho, los agresores pudieron ser los integrantes de una pareja con la que habían mantenido una fuerte discusión por problemas de vieja data y se encontraban a tres cuadras del lugar, en un domicilio que les fue brindado con exactitud en Cullen al 1100 bis. Los uniformados fueron en busca de los presuntos agresores, identificados como Trinidad P., de 17, y Gustavo C., de 25., a quienes no hallaron en la vivienda señalada, aunque los pesquisas dijeron haber encontrado un “gran desorden” y hallado un chaleco balístico en su interior. Mientras realizaban ese operativo, un llamado al 911 alertó sobre otro herido de bala que se encontraba tendido en la vía pública a pocos metros del lugar, en Sorrento y Cullen, con un disparo en la espalda. El joven fue identificado como Jesús Horacio Soto, de 25 años, y cuando los médicos del Sies llegaron lo encontraron sin vida, dijo una fuente. Voceros del caso explicaron que en ese lugar también recabaron testimonios que daban cuenta de que los agresores de Soto habían sido una pareja de jóvenes en moto, y por las descripciones pudieron ser los mismos que en el hecho anterior. Según esas fuentes, los sospechosos fueron arrestados en Cullen al 100 bis. La chica quedó bajo la órbita del juzgado de Menores en turno en tanto varón será imputado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Rafael Coria, quien está a cargo de la pesquisa con auxilio la Policía de Investigaciones y la seccional 20ª con jurisdicción en la zona de los hechos. Entre las medidas pendientes, el fiscal ordenó la toma de rastros, fotografías y otras que mantuvo en reserva. Una fuente allegada a la investigación no descartó que el violento enfrentamiento esté relacionado con un hecho de homicidio de julio de 2016, en el que está mencionado un familiar del joven detenido anteayer.

