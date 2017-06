Un muchacho murió al ser apuñalado en el pecho en la zona noroeste

Un joven de 19 años falleció este sábado por la mañana al ser apuñalado con un arma blanca. Según fuentes policiales, presuntamente sucedió en una pelea en Brasil y Zuviría en la zona noroeste. Edgardo Falcón fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde falleció minutos luego de ingresar al nosocomio. Interviene el fiscal de Homicidios Dolosos, Florentino Malaponte, gabinete criminalístico de PDI, hay medidas en curso en reserva, relevamiento de cámaras y toma de testimonios. Otra muerte Esta mañana dieron a conocer los datos del hombre que murió ayer en Gauna y Sánchez de Loria. El hombre apareció muerto a balazos y a puñaladas en la calle el viernes por la madrugada. A su alrededor había cuatro vainas servidas y portaba un revolver calibre 38. La víctima fue identificada como Sebastián Antonio Deibele de 31 años y contaba con antecedentes por robo calificado y tentativa de homicidio. Investiga el fiscal de Homicidios Dolosos, Florentino Malaponte.

