Un hombre fue baleado en el pecho en Empalme Graneros

Un muchacho fue herido de arma de fuego luego de ser atacado a balazos cuando estaba en una finca. Fuentes policiales indicaron que un hombre ingresó al recinto y comenzó a atacarlo. El hecho tuvo lugar esta madrugada, cerca de las 2.35, cuando la víctima identificada como Gonzalo B. de 24 años, estaba en una vivienda en la calle De la Salle al 6600 con un grupo de personas. Al lugar llegó un hombre y sin mediar palabra, comenzó a atacarlo a balazos. Fue herido en el tórax lado izquierdo, según diagnosticaron en el Hospital de Eva Perón, donde fue trasladado por un móvil del Sies. Por razones de jurisdicción investiga el caso la comisaría 12° con jurisdicción en la Empalme Graneros. Otro herido de arma de fuego El viernes por la tarde un hombre de 45 años fue herido de arma de fuego por un hombre que se aproximó a la víctima y le disparó. Así lo relató un testigo y explicó que el atacante huyó en una moto Honda Tornado color blanca. Silvio M. fue trasladado al Hospital Provincial, quedó en observación y fuera de peligro. Investiga la comisaría 16° de barrio Tablada.

: Trying to get property of non-object inon line