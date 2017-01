Un motivo de festejo para el Ascenso

Mientras el fútbol argentino continúa desangrándose por dentro, el Ascenso al menos tuvo un motivo para festejar: el Tribunal de Disciplina de AFA avaló las elecciones convocadas para el 15 de febrero próximo e instó al Comité de Regularización a dar curso a la solicitud para realizar la Asamblea Extraordinaria.

Claro que mientras el bloque que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia celebraba la noticia, en la vereda de enfrente el ex director del Fútbol Para Todos, Fernando Marín, salió con los tapones de punta y realizó fuertes declaraciones hacia los culpables de la actual situación: los directivos.

“El fútbol argentino está en caos dirigencial y fueron los directivos los que han provocado ese estado, no el gobierno”, expresó el empresario.

Elecciones el 15 de febrero

Además de avalar la Asamblea del 5 de enero pasado, el Tribunal de Disciplina de AFA intimó a Armando Pérez para que le dé cumplimiento con premura a la misión que le encomendó la Fifa, fundamentalmente en lo relacionado con el llamado a elecciones.

Ese 5 de enero de 2017 fueron 52 los asambleístas, mayormente del fútbol del ascenso y Ligas del Interior, los que se autoconvocaron y resolvieron llamar a elecciones para el 15 de febrero próximo con el propósito de normalizar sin más demoras la AFA y disponer de un presidente legitimado.

A horas que la AFA reciba desde Fifa el nuevo estatuto que regirá el futuro del fútbol argentino (está previsto para el lunes 23), el denominado “Ascenso Unido” metió presión con un comunicado, en el que reclamaban una pronta resolución de parte del Comité Regularizador.

“Los dirigentes lo provocaron”

Sin pelos en la lengua, el ex encargado del FPT disparó con munición gruesa contra los actuales gobernantes de los clubes de argentina.

“En la dirigencia del fútbol muchos son señores empresarios, padres de familia, pero juntos han provocado el estado en el que se encuentra”, aseguró Fernando Marín.

“Ahora estamos administrando el residual administrativo del programa, por lo tanto las decisiones deportivas corren por cuenta de las autoridades de la AFA”, reveló al ser consultado acerca del inicio o no de los campeonatos.

En ese sentido añadió: “Es una decisión que deben asumir las nuevas autoridades que están esperando los nuevos estatutos y están conformando la famosa liga argentina”.

Luego señaló que hay al menos “seis empresas” interesadas en transmitir el fútbol, pero dijo que “hay que llegar a un acuerdo que se beneficioso para el deporte”.

Finalmente opinó de los dichos del mandamás de Vélez, Raúl Gámez, hacia el presidente Mauricio Macri, a quien trató de “hijo de puta y sinvergüenza” y de quien dijo: “Lo que hizo con el fútbol este tipo pedante, soberbio, basura del presidente de los argentinos no tiene perdón de Dios. Es una basura total, un tipo del que tenemos que tener mucho cuidado”.

“Es una gran pena que un hombre que tiene que ser el ejemplo para los hinchas y socios de Vélez, sobre todo para los más chicos, todos ellos lo escuchen decir semejante barbaridad sin sentido. Ese prócer se cayó del caballo. Es una falta de respeto que hizo con el prójimo más allá de que sea el presidente o no”, indicó Marín al respecto sobre las polémicas declaraciones que realizó “Pistola” Gámez contra el presidente Macri.

HOY ESTABA PREVISTO EL PRIMER PARTIDO EN VILLA RAMALLO

La Copa Argentina oficializó ayer la postergación del arranque de la edición 2017, prevista para este fin de semana con varios partidos de la Fase Preliminar Regional, para equipos del torneo Federal A y B.

Hoy debían medirse Defensores de Villa Ramallo y Alvarado de Mar del Plata, pero tampoco en esa instancia se consiguió evitar las consecuencias de la crisis que afecta a los clubes y que ya había provocado la postergación indefinida de la reanudación del campeonato de la B Nacional.

La información había sido anticipada por Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal y miembro del Comité Regularizador de la AFA, el miércoles a última hora, pero ayer la organización presentó un comunicado oficial.

Según se anunció, todos los partidos del viernes, sábado y domingo “fueron suspendidos con fecha a confirmar”. El organigrama de la edición 2017 indicaba que de la Fase Preliminar Regional iban a participar los equipos de los Torneos Federal A y B, para buscar los once clasificados a los 32avos de la Fase Final.