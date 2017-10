Un millonario productor de Hollywood quedó en la mira como acosador serial

La actriz italiana Asia Argento y otras dos mujeres acusan al productor de Hollywood Harvey Weinstein, uno de los popes de los últimos veinte años, de haberlas violado, informó la revista norteamericana de gran tirada The New Yorker.

De acuerdo con la publicación, las acusaciones de estas mujeres contra Weinstein incluyen sexo oral no deseado y sexo oral y completo por la fuerza.

El productor, quien junto a su hermano Bob están detrás de la mayor parte del cine artístico que surge de Hollywood, niega las acusaciones, según un comunicado de su portavoz que circula entre la prensa estadounidense.

Las acusaciones se suman al escándalo que envuelve al productor ganador del Óscar, que ya cuenta con numerosas denuncias anteriores de acoso, lo que lo hizo apartarse momentáneamente de su empresa The Weinstein Company.

El cronista de The New Yorker Ronan Farrow –hijo de Mia y quien a su vez denunció a Woody Allen por abuso de su hermana Dylan, hecho de carácter público– dedicó 10 meses a entrevistar a 13 mujeres que dijeron haber sido acosadas o agredidas por Weinstein. El artículo menciona a otras actrices, entre ellas Rosanna Arquette, que evoca incidentes en los que el productor intentó sin éxito tener relaciones sexuales con ella.

La investigación se publicó mientras surgen nuevas acusaciones. En el artículo de The New York Times –que la semana pasada destapó el escándalo–, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow describen encuentros similares, durante los que rechazaron los muy insistentes avances de Weinstein, quien ahora se ve en el centro de una escena vergonzosa de Hollywood tras haber sido durante mucho tiempo uno de sus magnates todopoderosos.

Miedo y silencio

Asia Argento, la hija de 42 años del famoso director de películas del llamado “giallo”, un subgénero del terror, Dario Argento, dijo que Weinstein la forzó a tener sexo oral hace 20 años.

La actriz contó que a sus 22 años el magnate la forzó a ir a su habitación en un hotel de la riviera francesa. Luego de que ella se negara a hacerle un masaje, Weinstein abrió sus piernas y tuvo sexo oral con Argento, sin su consentimiento. “Me aterrorizaba, era tan grande y no se detenía, fue una pesadilla”. Asimismo, la actriz reveló que intentó sobreponerse al hecho como si nada hubiese sucedido. “Cuando sos víctima te sentís responsable, porque si hubiese sido una mujer fuerte le hubiese pegado una patada en las bolas y hubiese corrido”, expresó.

En sus declaraciones dijo que había mantenido silencio hasta ahora por temor a que Weinstein la “aplastara”, y agregó: “Sé que ha aplastado a mucha gente antes”.

Lucia Evans, un aspirante a actriz, dijo que conoció a Weinstein en la oficina de Miramax en Nueva York en 2004 y que la forzó a mantener sexo oral con él. “Fui advertida desde el principio”, indicó la actriz Jessica Chastain, sobre la fama de acosador de Weinstein. “Las historias estaban en todos lados. Negarlo es dar lugar a que vuelva a pasar”.

En tanto, Julianne Moore publicó: “Dar testimonio sobre abuso sexual y coerción es aterrador, y las mujeres no tienen nada para ganar al hacerlo. Pero a través de su valentía, damos un paso adelante culturalmente y se los agradezco”.

Productor y financista

Desde las películas de Tarantino hasta El señor de los anillos; desde El discurso del rey hasta la exitosa El artista, los hermanos Weinstein estuvieron detrás de buena parte de films de calidad estética y formal. También se ocuparon de la producción televisiva y crearon la señal de películas y series Miramax.

La ex candidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton dijo estar “impactada y horrorizada” por las revelaciones de abuso sexual del famoso productor de Hollywood, quien financió sus campañas electorales y las de otros demócratas durante años.

El silencio de la demócrata, como el de Barack Obama, fue objeto de reproche por parte de la derecha estadounidense, que acusa a los demócratas de hipocresía frente a los abusos sexuales, pese a que no pocos de su staff político también tienen serias denuncias por el mismo delito.

Lo cierto es que la industria cinematográfica norteamericana tiene una suerte de “pacto de silencio” con estas prácticas, ya que en muchas oportunidades las actrices debían someterse a situaciones de este tipo para acceder a un papel en algún film con algún éxito asegurado. Las escasas denuncias que hubo siempre fueron desestimadas.

Modus operandi

The New Yorker dio a conocer también un audio en el que se puede oír un diálogo entre Wainstein y la modelo Ambra Battilana Gutiérrez en el que admite haberla manoseado. El audio fue obtenido por la Policía a raíz de una denuncia de Battilana en 2015. La conversación parece haber tenido lugar en el pasillo de un hotel, en la entrada de la habitación de Weinstein. Por lo que se escucha, él le pide a la mujer que entre y ella se niega alegando que el día anterior no se sintió cómoda: “Ayer fue muy violento para mí”, se escucha decir a la joven. “¿Por qué me tocaste el pecho?”, inquiere. “No quiero que me toquen”, dice.

A lo que Weinstein responde: “Oh, por favor, lo siento. Estoy acostumbrado”.

Ella vuelve a preguntar: “¿Estás acostumbrado?

“Sí, entrá”, insiste el productor.

“No, pero yo no estoy acostumbrada”, termina ella.